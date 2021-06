Maiori, ancora un tentativo di incendio nel Demanio. Fiamme tempestivamente domate

Maiori, costiera amalfitana. Purtroppo oggi pomeriggio si è registrato un nuovo tentativo di incendio nel Demanio dopo quello di sabato scorso. Per fortuna, e grazie al tempestivo intervento dell’apparato antincendio che ha circoscritto e domato le fiamme, il fuoco non ha provocato gravi danni. Si attenderebbero sviluppi non nel senso di altri focolai ma in quello delle indagini per individuare l’origine e gli eventuali responsabili.