Maiori, anche quest’anno la spiaggia libera è a pagamento

Questa cifra servirà per la copertura delle spese necessarie all’attuazione delle misure di prevenzione, nello specifico per garantire la sanificazione di tutte le strutture necessarie per la fruizione della spiaggia. Il comparto turistico è senza ombra di dubbio uno dei più colpiti dalla pandemia. In questo 2021 la situazione sembra essere migliore rispetto ai mesi scorsi e per questo motivo ci si attende l’arrivo in Costiera Amalfitana di un gran numero di turisti. Anche per tale motivo è fondamentale adottare una seria politica di prevenzione, per evitare che l’incubo Covid possa ricominciare a far paura. Molte delle misure sopraelencate sono state adottate anche l’anno passato e sono state riproposte anche per l’estate che sta arrivando. Quello di Maiori è il tratto di spiaggia più grande della Divina e quindi farsi trovare pronti al momento dell’arrivo dei turisti è di fondamentale importanza. Nonostante le spiagge libere rappresentino solo una piccola percentuale dell’intero arenile, regolamentarle e garantire la giusta sorveglianza e i necessari servizi agli utenti potrebbe risultare estremamente importante per evitare ogni rischio. Seppur qualcuno storcerà il naso perchè di fatto la spiaggia libera sarà a pagamento ma l’esigua cifra richiesta per usufruire non solo dell’arenile ma anche dei servizi organizzati dal comune, può essere giustificata in pieno vista la particolarità della situazione.