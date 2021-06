Lo Chef romano Gianfranco Angelillo a Positano. Oggi, lunedì 28 giugno 2021, noi di Positanonews abbiamo incontrato Da Adolfo a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, lo chef di Roma Gianfranco Angelillo.

“Io sono di Roma, ma ho lavorato un po’ in tutto il mondo grazia alla Hilton ed al San Domenico di Imola. Adolfo è stellatissimo, lo frequento da quarant’anni – ci ha detto -. La ripartenza è dura per i ristoratori, che comunque cercano e non trovano per vari motivi, un po’ l’offerta che magari essendo passato un periodo un po’ nero non può essere troppo alta, e un po’ anche per il reddito di cittadinanza, e quindi devi superarlo. Il ristoratore deve fare un’offerta abbastanza alta”.

“Adesso sto facendo il personal chef per la famiglia Angelini, della farmaceutica. Loro mangiano molto semplice, perché tengono alla linea, eccetera. Oggi va forte la cucina sana, ben presentata, ma comunque con i sapori tradizionali”.