L’iniziativa del Rotary Club Sorrento a favore dei giovani cittadini. Le parole del presidente Alfredo Ciccodicola

Oggi nello scenario di Villa Fiorentino Il Rotary Club Sorrento, da sempre impegnato in prima linea nella diffusione tra i giovani della penisola sorrentina delle problematiche ambientali, ha consegnato i Premi di Studio ai giovani under35 che hanno partecipato concorso bandito nello scorso mese di dicembre incentrato sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”. Il progetto ha visto la partecipazione di oltre 100 tra alunni di Istituti superiori della penisola sorrentina, studenti universitari e giovani liberi professionisti con realizzazione di elaborati scritti, video ed idee/ipotesi di progetto con tavole descrittive.

E sull’iniziativa abbiamo sentito Alfredo Ciccodicola, presidente del Rotary: «L’iniiativa è nata dall’idea di valorizzare il territorio della penisola sorrentina soprattutto in questo tempo della pandemia. Abbiamo avuto una grande partecipazione delle scuole che hanno preso parte a diversi seminari producendo anche degli elaborati. Dai lavori presentati si evince che i giovani sorrentini hanno a cuore il proprio territorio ed il suo rilancio».