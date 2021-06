L’I.C. AGOSTINO GEMELLI VINCE L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO “SAVE ENERGY”

Anche quest’anno si è svolto il Concorso nazionale per le scuole “SAVE ENERGY”, giunto alla sua ottava edizione. L’ iniziativa rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di Primo e Secondo grado appartenenti ai territori nei quali il Gruppo ESA ITALIA offre i propri servizi, ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche quali sviluppo sostenibile, risparmio energetico, sostenibilità etica e ambientale, povertà energetica. Per l’edizione 2021 gli studenti hanno realizzato un prodotto multimediale sul tema “L’energia motore del mondo in tempo di lockdown”, riflettendo su come, durante il periodo di chiusura determinato dall’emergenza sanitaria, sia stato fondamentale l’accesso alle varie forme di energia, evidenziando al contempo ancora di più le problematiche connesse al consumo di energia.

L’I. C. A. Gemelli ha visto la partecipazione per la prima volta della scuola Primaria con un prodotto multimediale realizzato dagli alunni della classe 5D. I bambini hanno realizzato dei disegni, cercato immagini e scritto dei testi da cui hanno ricavato le didascalie di un power point (https://drive.google.com/file/d/1SwWuZ7ARmxrQwg2In9PnOtVNpMdA3x2w/view?usp=sharing) mettendo in evidenza l’importanza dell’energia elettrica per lo svolgimento della vita di tutti i giorni, ed il fenomeno della povertà energetica che provoca disuguaglianze nella nostra società.

La scuola secondaria di I grado si è classificata prima nella sua sezione con Il video “L’energia è vita” realizzato dai ragazzi della 3A. (https://youtu.be/SWEkYxsrSmo) I ragazzi hanno raccontato con disegni realizzati da loro, e poi animati con un app, fotomontaggi, e foto, l’anno che è trascorso, in particolare il periodo di didattica digitale a distanza. Hanno raccontato come l’energia elettrica motore del mondo ha permesso loro di utilizzare pc, smartphone, tablet durante la DAD, tuttavia sono consapevoli che ad oggi la maggior parte delle centrali elettriche usa come fonte di energia i combustibili fossili cui è legato il problema dell’emissione dei gas serra e il conseguente surriscaldamento globale, pertanto hanno pensato alle possibilità offerte dal nostro territorio per la produzione di energia elettrica green con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Ancora un successo nazionale per i nostri ragazzi “Ad Maiora”.