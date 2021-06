Un weekend da sogno per i giovani biancocelesti. Dopo l’Under 13 infatti, trionfa anche la Lazio Under 15. I ragazzi di Gonini hanno conquistato il Torneo delle Sirene, superando per 1-0 in finale il Benevento, grazie al rigore di Sessa al 31′. Un percorso perfetto, iniziato il 24 giugno, che ha visto la Lazio superare Academy Sorrento, Virtus Junior Napoli e Vincenzo Riccio nella fase a gironi, Virtus Francavilla ai quarti di finale ed Accademia Roma in semifinale: il tutto mantenendo la porta immacolata. Vola dunque l’Aquila nel cielo di Sorrento in questa settima edizione del Torneo.

Questo l’11 titolare che ha affrontato il Benevento:

Torneo delle Sirene | Finale

LAZIO-BENEVENTO 1-0

Marcatore: 31′ rig. Sessa (L)

LAZIO: Ierardi, Ferrari, Ercoli, Silvestri, Bordoni, Barone, Cavallari, Paolocci, Sessa, Gelli, Serra.

All.: Gonini