L’attore e cantante britannico Ed Westwick si rilassa ad Amalfi

Amalfi. L’attore e cantante britannico Ed Westwick ha scelto la costiera per qualche giorno di relax, godendosi delle passeggiate tra le strade caratteristiche e non sottraendosi all’affetto dei suo fan.

Westwick è nato il 27 giugno 1987 a Hammersmith (Londra) ed è il figlio più piccolo della psicologa Carole Blenkiron e del docente universitario Peter Westwick. Laureato in legge, sin dall’età di 6 anni ha cominciato a seguire lezioni di musica ed ha frequentare una scuola di recitazione.

La sua carriera comincia nel 2006, con ruoli minori nelle serie televisive Doctors, Casualty e Afterlife; al cinema prende parte alle pellicole I figli degli uomini, Complicità e sospetti e Son of Rambow – Il figlio di Rambo.

Nel 2007 viene scelto per interpretare il ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva Gossip Girl in onda sul canale The CW. Grazie al successo dello show e del suo personaggio, l’attore acquisisce fama internazionale e nel 2008 viene inserito nella classifica degli uomini più sexy da People, apparendo l’anno seguente con tutto il resto del cast nella classifica 100 Most Beautiful. Sempre grazie a Gossip Girl, vince nel 2008 e nel 2009 il premio Best TV Villain ai Teen Choice Awards, venendo anche nominato Breakthrough Talent da GQ nel 2010.

Nel 2008 diventa il nuovo volto di K-Swiss e appare nel film horror Perimetro di paura. Nel 2009 prende parte a S. Darko e compare come guest star nella terza stagione di Californication. A gennaio 2011 si unisce al cast del film di Clint Eastwood J. Edgar in cui recita in un piccolo ruolo accanto a Leonardo Di Caprio. Lo stesso anno appare nella commedia Chalet Girl insieme a Felicity Jones e prende parte alla nuova trasposizione della tragedia romantica di Romeo e Giulietta, vestendo i panni dell’iracondo Tebaldo, in uscita nel 2013.

Diventa anche testimonial internazionale di Penshoppe, un marchio di abbigliamento locale delle Filippine, per le stagioni autunno/inverno 2011-2012 e primavera/estate 2012. Nel 2012 diventa testimonial del noto marchio d’abbigliamento Philipp Plein, sfilando anche come modello alla presentazione della collezione primavera/estate 2013 a Milano.

Nel marzo del 2015, si è unito al cast della ABC serie dramma-criminale di breve durata Wicked City come Kent Grainger, un serial killer sadico di Sunset Strip. La serie fu cancellata dopo aver mandato in onda solo 3 episodi, ma fu ripresa da Hulu per mandare in onda i rimanenti 5 episodi. Westwick è stato poi visto nel film di Jim Gillespie, Billionaire Ransom, uscito il 19 agosto 2016, e protagonista nel film thriller The Crash, uscito il 13 gennaio 2017.