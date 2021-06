L’ANAS , la 163 e dintorni. L’asfalto a giugno e i disagi, la riflessione di Gaspare Apicella Quella dei ponti crollati, dei viadotti pericolanti per noncuranza e di altro ancora, da Amalfi ad Atrani e Praiano , non è l’unica problematica della statale 163 amalfitana.

Non vogliamo dilungarci su tante pecche che costellano il percorso Vietri sul mare – Positano, ma su l fatto che dopo tanti anni è stato deciso di asfaltare i 36 km di percorso. Lavori iniziati da Vietri in ore notturne e non ancora ultimati. Qualcuno si domanderà: “nel mese di giugno?” Quando arriva il turismo in Costiera amalfitana e da Salerno vengono a Cetara, Maiori, Minori, Ravello?

” Ma chisti so pazzi” Va bè, transeat per il mese e per l’orrio di lavoro : in alcuni punti lo stesso tratto è stato oggetto di scasso e ribitumazione alcune volte di seguito.

L’attraversamento del tratto interessante i CENTRI URBANI ha tenuto svegli residenti e turisti per alcune notti. Niente di grave perchè trattasi di lavori di pubblica utilità

Terminato il tutto si è dato subito mano a disegnare le strisce bleu per i parcheggi a pagamento

E sta bene! MA TUTTO è POI FINITO LI’.

Gli attraversamenti pedonali (non a pagamento) sono ancora da disegnare e chissà quando avverrà La statale 163è una strada nazionale con enorme mole di traffico (non sufficientemente controllato), per cui si lascia immaginare il disorientamento dei pedoni.

Mi fermo qui!