L’allenatore ed ex calciatore Raffaele Ametrano sceglie Vico Equense per il suo matrimonio. L’allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Raffaele Ametrano ha scelto la nostra Penisola Sorrentina per quello che sarà il suo giorno più bello.

Domani, infatti, domenica 27 giugno 2021, alle ore 11.00, sposerà Barbara Saia a Vico Equense. A celebrare il rito civile, che si terrà nel Museo Aperto Antonio Asturi del Municipio della città, sarà il consigliere comunale Luigi Vanacore, amico dello sposo e delegato per l’occasione.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli con Fabio Cannavaro, ha indossato in carriera le maglie di Ischia Isolaverde (con cui ha esordito nei professionisti), Udinese, Juventus (era in panchina nella vittoria finale ella Coppa Intercontinentale 1996 a Tokio), Verona, Empoli, Salernitana, Genoa, Cagliari, Crotone, ancora Napoli, Avellino, Potenza e Messina. Da luglio 2008 a maggio 2010 ha indossato la casacca gialloblù della Juve Stabia, club della sua città natale, con cui si è ritirato il 16 maggio in occasione del match di Supercoppa di Lega di Seconda Divisione contro il Südtirol.

Ha vestito la maglia dell’Italia Under-21, allenata da Cesare Maldini, con cui ha ricevuto 17 convocazioni e disputato 14 gare, tutte da giocatore dell’Udinese.