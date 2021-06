L’Abate di Montevergine col sindaco di Mercogliano a Positano . Il sindaco Guida “Una ripartenza in sinergia, il sindaco ricambia la visita fatta da noi , porteremo avanti progetti in comune”. Il verde dell’Irpina con il blu del mare della Costiera amalfitana, dalla provincia di Avellino alla provincia di Salerno un abbraccio in due luoghi meravigliosi nel nome della ripartenza in Campania Voglia di rialzarsi dopo un anno e mezzo duro, brutto, fatto di lutti e di dolore. Il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio ritorna la visita fatta dal sindaco di Positano Giuseppe Guida nel giorno dell’inizio di “Vicoli in arte” a Positano, mentre a Mercogliano si prova a “rianimare” Castellarte, nel borgo antico di Capocastello, oppure portando di nuovo nell’abazia del Loreto, la rassegna internazionale “Musica in Irpinia”. Una sinergia anche fra le due manifestazioni dunque e forse anche una compartecipazione di entrambi al “Columbus day” a New York. “Un plauso va ai due sindaci – ha detto l’ Abate di Montevergine a Positanonews -, è la prima volta che un paese di mare fa una sinergia insieme a un paese dell’entroterra. Un plauso ai due sindaci” .

Il primo cittadino ha poi accompagnato Abate e sindaco nella Villa Romana e nel Mare e alla Chiesa Madre Santa Maria Assunta per la quale si pensa anche ad un evento fra le due Madonne per la ricorrenza del 2023 quando si spera di far arrivare anche Papa Francesco, tutte anticipazioni intercettate da Positanonews che speriamo si avvereranno.