La “terra del fuoco”: Salerno flagellata dagli incendi. Ce ne parla Alessandro Mosca in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Non chiamatela “terra dei fuochi” ma “terra del fuoco”. Perché i dati sono eclatanti. Inquietanti. Spaventosi. Emergono dal Piano triennale per la prevenzione degli incendi della Regione Campania che svela gli impegni di Palazzo Santa Lucia per combattere un fenomeno diffusissimo d’estate, a cui non si riesce proprio a dare una frenata. E che, soprattutto, rivela i dati degli ultimi anni sui roghi accertati in tutto il territorio che va da Sessa Aurunca a Sapri. Numeri che condannano la provincia di Salerno che, nel 2020 più che in passato, è stata letteralmente devastata dalle fiamme. Basta un dato del report per tutti per rappresentare la gravità di quanto accaduto: il 50% degli incendi boschivi dello scorso anno è avvenuto nel Salernitano. Uno su due. Numeri da paura.

I dati. Nel 2020, su tutto il territorio regionale, gli Enti preposti hanno registrato 2.273 incendi che hanno danneggiato 3.203 ettari di bosco e altri 1.880 di varie tipologie di vegetazione come pascoli, aree incolte o colture agrarie. In pratica, la superficie boscata totale percorsa dal fuoco è raddoppiata rispetto all’anno precedente: nel 2019, infatti, furono “soltanto” 1.572 gli ettari di area boscosa percorsi dal fuoco. In provincia di Salerno, nel 2020, si sono registrati 984 incendi boschivi – di questi ben 838 su sono registrati fra il primo luglio e il 30 settembre – , quasi la metà di tutta la Campania: nel dettaglio, il fuoco ha tagliato 1705 ettari di superficie boscata e 435 di superficie non boscata (2141 ettari di terreno “bruciati”). C’è da considerare anche la base di partenza di queste analisi: la superficie forestale nel Salernitano è di 230.419 ettari pari al 46,5% del territorio provinciale. In pratica, nel solo 2020, è andato in fumo lo 0,74% del “verde” presente fra Scafati e Sapri.