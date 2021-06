La penisola sorrentina verso la rinascita, resta un solo cittadino di Sorrento positivo al Covid-19

Oggi possiamo finalmente dare un’ottima notizia. Con la guarigione odierna degli ultimi positivi a Piano di Sorrento e Meta, la penisola sorrentina è quasi Covid-free. Resta, infatti, un unico positivo nella città di Sorrento.

Una notizia che si aspettava da tanto, dopo aver attraversato un lungo periodo buio che ha visto salire in modo esponenziale il numero dei positivi ed ha purtroppo fatto registrare anche tante vittime, persone sconfitte da questa guerra infinita e durissima.

Il risultato raggiunto è frutto dei comportamenti responsabili posti in essere dai cittadini ed alla campagna di vaccinazione. Un ottimo inizio per la stagione estiva che sarà sicuramente di rinascita e rilancio socio-economico. Ma è bene ricordare che la guerra non è vinta e che bisognerà continuare ad assumere comportamenti responsabili, a non abbassare la guardia perché il virus è in difficoltà ma non è debellato.

Continuiamo ad evitare assembramenti, indossiamo la mascherina ed igienizziamo spesso le mani e, soprattutto, aderiamo alla campagna vaccinale. Riprendiamoci la nostra tanto sospirata normalità.