La funzione ed utilità della Piazza, la riflessione di Gaspare Apicella per Minori in Costa d’Amalfi . Le piazze, come si afferma sul Corriere in un pagina del giornale del 16.06, sono l’anima di una città, di un paese, di un borgo: attirano i giovani. Le nostre piazze però, in maggioranza, non sono molto amate dai giovani, perchè il loro riunirsi, il loro vociare, la loro esuberanza, il loro affratellamento non sono graditi ai soloni dei Palazzi.

La scenografica scalea del duomo di Amalfi è stata fino al precovid frequentata dai giovani, ma queasti furono , anche se con garbo,invitati a spostarsi, Dove?

I giovani che frequentano la piazzetta di Atrani sono stati bersaglio di lancio di acqua e frutta marcia dalle abitazioni che si affacciano aulla stessa.

La piazza di Maiori, sinceramente, non ha tale funzione per conformazione

Quelle di Minori, le più belle della fascia costiera, non sono mai state freuquentate dai giovani di sera: questi preferiscono i sedili della passeggiata a mare che però non aggregano

Anche perchè piazza Umberto I° ( quando verrà cambiata la titolazione?) è attualmente una sala ristorante senza, però, odore di cucinato (sic) e piazza Cantilena (quella della scala della basilica) è diventata un corridoio attraversato dal traffico verso le abitazioni che si trovano alle spalle della chiesa, a tutte le ore. Ma dove sta scritto che si è tenuti a portare l’auto fin o al salotto di casa? Quella zona deve essere raggiunta in auto ad orari stabiliti senza alcuna deroga. E la scalea della basilica potrebbe diventare luogo di aggregazione giovanile, dove discutere di tutto divertendosi e programmando azioni sociali, politiche e culturali future. Non è detto che la cultura debba avere bisogn o di spazi chiusi. Anzi!