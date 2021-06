La Figc “grazia” Beppe Signori: l’ex attaccante è riammesso nel mondo del calcio

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha firmato la”grazia” per Giuseppe Signori, l’ex attaccante radiato per una vicenda di scommesse. Il provvedimento di riammissione al mondo del calcio arriva dopo che Signori è stato assolto dalla giustizia ordinaria ed è conseguenza di un percorso federale concluso da un parere legale dell’ufficio della Figc: in sostanza l’ex calciatore potrà tornare a lavorare in ambito calcistico. Di seguiro il comunicato della Figc: “A conclusione dell’iter processuale della giustizia ordinaria, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha concesso la grazia a Giuseppe Signori in relazione alla sanzione della preclusione definitiva irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva – si legge su Figc.it – L’ex calciatore della Nazionale, vice campione del mondo nel 1994, nel 2011 era stato sanzionato con cinque anni di squalifica con preclusione da qualsiasi categoria o rango della Federazione nell’ambito di un’inchiesta legata al calcio scommesse”.