Jumbo Jet fa rotta su Capri: si tratta del più grande monocarena d’Europa, che può trasportare 700 passeggeri. Il più grande monocarena d’Europa entra nella flotta di una società napoletana. È il Jumbo Jet, un 56 metri costruito nel Cantiere Navale Vittoria di Adria per la Navigazione Libera del Golfo, impegnata massicciamente nei collegamenti con Capri.

Una modernissima e confortevole unità che può trasportare 700 passeggeri e navigare a 28 nodi. Il verbale di consegna è stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione Libera del Golfo. Presenti Massimo Duò, vice presidente del Cantiere Navale Vittorio; Luigi Duò, board member del cda; Aniello Aponte, presidente Nlg e Maurizio Aponte, direttore generale Nlg.

«È una grande soddisfazione – ha commentato il presidente Aponte – avere in flotta il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo trasporto passeggeri. In un momento tanti difficile della storia, la Nlg punta fiduciosa sul futuro. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche».

