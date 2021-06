Jessica Ruocco da Positano a Santiago del Chile: il “boom” della delizia al limone in Sudamerica

Ecco una delle tante storie di positanesi che emigrano all’estero trascinando con sé un po’ della cultura e tradizioni di Positano. Questa storia, in realtà, non è una delle tante. E’ alquanto unica.

Si tratta di Jessica Ruocco, figlia di Maurizio Ruocco e Rosita Cinque, volti ben noti a Positano. Jessica ha deciso di seguire il suo amore, portandosi dietro anche la sua passione e il lavoro. La positanese è approdata a Santiago del Chile, per vivere con il suo marito cileno ed ha portato avanti la sua passione per la cucina home made.

La stessa Jessica è rimasta sorpresa dal “boom” pazzesco riscontrato dalla sua nuova attività, soprattutto con le delizie al limone, che hanno portato le tv cilene e radio a contattarla per un’intervista. “La mia attività è nata l’anno scorso grazie alla quarantena. La mia cucina nasce dalla tradizione di famiglia, sono piatti della nonna, papà, mamma. Propongo tutti dolci tipici napoletani, come la sfogliatella, il tiramisù. Sono dolci che cercavo ma non sono mai riuscita a trovare con il sapore tipico della mia terra – ha raccontato Jessica a Radio News 24″.