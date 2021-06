Istituto di Cultura Tasso presenta Anna Villari

Mercoledi 23 giugno 2021 alle ore 18.30 presso l’Hotel Conca park, conferenza di Anna Villari su Universi Futuristi, nell’ambito del ciclo di conferenze indette dall’Istituto di Cultura Tasso presieduto da Luciano RUsso. L’evento è aperto al pubblico secondo il protocollo anticovid, che prevede mascherina e distanziamento. Positanonews, come tutte le precedenti conferenze trasmetterà e registrerà l’incontro.

Anna Villari

Nel 1988 maturità presso il Liceo classico “Terenzio Mamiani” di Roma.

Luglio 1994 laurea in Storia dell’Arte contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università

“La Sapienza” di Roma (voto 110 e lode).

Marzo 1998 diploma di Specialista presso la Scuola di Specializzazione triennale in Storia dell’arte

medievale e moderna dell’Università “La Sapienza” di Roma (voto 70 e lode).

Maggio 2003 titolo di Dottore di ricerca in Storia e critica dei beni Artistici e ambientali presso

l’Università Statale di Milano.

Buona conoscenza dell’ inglese e del francese, scritto e parlato.

Esperienza lavorativa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dal 1 novembre 2010 al 31 dicembre 2012 dirigente di seconda fascia della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Unità tecnica di missione per le celebrazioni del Centocinquantesimo

dell’Unità d’Italia, con il ruolo di responsabile delle mostre, dei cataloghi e degli allestimenti

museali. Come responsabile unico del procedimento, ho coordinato la parte scientifica e

organizzativa degli allestimenti museali, delle mostre, di restauri di opere d’arte, e della collana

editoriale “La Biblioteca dell’Unità”.

Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dirigente di seconda fascia della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, con il ruolo di

responsabile dei progetti culturali. La Struttura è incaricata di svolgere attività di coordinamento

nazionale e di elaborare e realizzare progetti di riallestimenti museali, restauri, attività culturali

(mostre, pubblicazioni, concerti etc.) relativi a: Bicentenario verdiano, Centenario della Prima

Guerra mondiale, Settantesimo della Resistenza, coordinando e relazionandosi con l’attività dei

Ministeri competenti, degli enti locali, di università e istituti di ricerca, studiosi etc. La Struttura

dialoga inoltre con analoghi organismi internazionali e svolge attività culturali anche all’estero.

Come dirigente dell’ufficio culturale, ha seguito direttamente l’ideazione e l’organizzazione delle

attività culturali, e gli aspetti legati alla fruizione dei contenuti e alla loro comunicazione, anche

attraverso l’uso di nuove tecnologie.

Attività di docenza universitaria

1994-1997 Attività didattica e seminariale per la cattedra di Storia dell’arte moderna V, Facoltà di

Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma.

2

2004-2005 Assegno di ricerca presso l’Università Statale di Milano, con la partecipazione al PRIN

(Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale), La pittura di storia negli stati

preunitari (1785-1870). Fonti, modelli, interrelazioni.

Novembre 2008 – febbraio 2009 docente a contratto in Storia dell’arte contemporanea presso

l’Università della Calabria, Scuola posta laurea di Specializzazione all’insegnamento secondario

(SSIS, IX ciclo).

Maggio 2009 – novembre 2010 ricercatore in Storia della critica d’arte e storia dell’arte

contemporanea presso l’Università Internazionale Telematica Uninettuno.

2012

Abilitazione scientifica nazionale bando 2012 (DD n.222/2012) come professore di seconda fascia,

area disciplinare L-ART/04 Museologia e Critica artistica e del restauro.

3 luglio 2015

Idonea al concorso per professore di ruolo di seconda fascia per l’area disciplinare L-ART/04

Museologia e Critica artistica e del restauro, presso l’Università Telematica Internazionale

Uninettuno, Roma.

Dal 1 marzo 2016 –

Professore di ruolo di seconda fascia per l’area disciplinare L-ART/04 Museologia e Critica

artistica e del restauro, presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno, Roma.

Incarichi e attività in ambito museale

1996-1998

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma; come collaboratrice della Sovrintendente, nell’ambito

del riallestimento del museo ho effettuato ricerche d’archivio, fornito testi scientifici e coordinato i

lavori di restauro di opere d’arte.

2010-2011

Museo della Repubblica romana e della Memoria garibaldina, Roma (aperto il 17 marzo 2011);

membro del Comitato scientifico.

2011

Allestimento della nuova sala multimediale del Museo di San Martino della Battaglia (aperto 25

giugno 2011); responsabile scientifico del progetto: coordinamento del comitato scientifico e dello

studio di progettazione incaricato dell’allestimento.

Memoriale Giuseppe Mazzini, Pisa (aperto il 10 ottobre 2011), membro del Comitato scientifico.

2011-2012

Allestimento multimediale dedicato a Giuseppe Mazzini, Savona, Fortezza del Priamar (aperto il 10

marzo 2012); responsabile scientifico del progetto: coordinamento del comitato scientifico e dello

studio di progettazione incaricato dell’allestimento.

3

Memoriale Giuseppe Garibaldi, Caprera, ex Forte Arbuticci (aperto il 3 luglio 2012); responsabile

scientifico del progetto: coordinamento del comitato scientifico e dello studio di progettazione

incaricato dell’allestimento.

2013-2016

Riallestimento del Castello Cavour di Santena ; membro del Comitato scientifico.

2013-2016 (in corso)

Riallestimento dei musei dei Sacrari di Redipuglia, Monte Grappa, Asiago, Montello; responsabile

scientifico dei progetti: coordinamento del comitato scientifico e dello studio di progettazione

multimediale incaricato dell’allestimento.

Curatela e collaborazioni a mostre

Co-curatela della mostra Picasso 1937-1953. Gli anni dell‟apogeo in Italia (Roma, Galleria

Nazionale d’Arte Moderna di Roma, dicembre 1998-marzo 1999) a cura di B. Mantura, A.

Mattirolo, A. Villari.

Collaborazione alla mostra Il Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a Canova (Milano, Palazzo

Reale, 2002) a cura di F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno.

Collaborazione alla mostra Maestà di Roma. Da Napoleone all‟Unità d‟Italia (Roma, Galleria

Nazionale d’Arte Moderna e Scuderie del Quirinale, 2003) a cura di L.Barroero, F. Mazzocca,

S.Pinto.

Collaborazione alla mostra Vittorio Alfieri. Aristocratico Ribelle (1749-1803) (Torino, Archivio di

Stato, 2003) a cura di R.Maggio Serra, F.Mazzocca, C.Sisi, C.Spantigati.

Collaborazione alla mostra Francesco Lojacono (Palermo, Galleria d’Arte Moderna 2005) a cura di

G. Barbera, L. Martorelli, F. Mazzocca, C. Sisi.

Collaborazione alla mostra Boldini (Padova, Palazzo Zabarella, e Roma, Galleria Nazionale d’Arte

Moderna, 2005-2006) a cura di F. Dini, F. Mazzocca, C. Sisi.

Collaborazione alla mostra Romantici e Macchiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande pittura europea

(Genova, Palazzo Ducale, 2005) a cura di F.Mazzocca, con la collaborazione di F. Leone, L.

Lombardi, A. Villari.

Collaborazione alla mostra Domenico Morelli (Napoli, Castel Sant’Elmo, 2005) a cura di L.

Martorelli.

Collaborazione alla mostra Nel segno di Ingres. Luigi Mussini e l‟Accademia in Europa

nell‟Ottocento (Siena, Santa Maria della Scala, 2007) a cura di C. Sisi, E. Spalletti.

Co-curatela della mostra Garibaldi, Il mito. Da Lega a Guttuso (Genova, Palazzo Ducale, 2007-

2008) a cura di F. Mazzocca, A. Villari.

4

Co-curatela della mostra Duilio Cambellotti (1876-1960). Progetti, scene e costumi per il Teatro

Greco di Siracusa (Roma, Galleria Carlo Virgilio, aprile- giugno 2008) a cura di A. Villari.

Collaborazione, come coordinatore scientifico della mostra e del catalogo, alla mostra Ottocento.

Da Canova al Quarto Stato (Roma, Scuderie del Quirinale, febbraio – giugno 2008) a cura di M.V.

Marini Clarelli, F.Mazzocca, C.Sisi, con il coordinamento di A. Villari.

Collaborazione alla mostra Fattori. Ritratti (Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti,

ottobre 2008-gennaio 2009 ) a cura di G.Matteucci, C.Sisi.

Curatela della mostra Arte della pubblicità. I manifesti italiani e le avanguardie 1920-1940 (Forlì,

Musei di San Domenico, settembre – novembre 2008 e Roma, Musei di Villa Torlonia, febbraiomaggio 2009) a cura di A. Villari.

Collaborazione alla mostra Canova. L‟ideale classico tra pittura e scultura (Forlì, Musei di San

Domenico, gennaio – maggio 2009) a cura di S.Androsov, F.Mazzocca, A.Paolucci.

Collaborazione alla mostra Telemaco Signorini e la pittura in Europa (Padova, Palazzo Zabarella,

settembre-dicembre 2009) a cura di G. Matteucci, F. Mazzocca, C.Sisi, E. Spalletti.

Collaborazione alla mostra Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh (Forlì, Musei di San

Domenico, gennaio – giugno 2010) a cura di A. Benati, F. Mazzocca, A. Morandotti.

Co-curatela della mostra Futurismo e Dada. Da Marinetti a Tzara. Mantova e l‟Europa nel segno

dell‟Avanguardia, Mantova, Casa del Mantegna, dicembre 2009-febbraio 2010) a cura di A. Villari,

M. Gazzotti.

Collaborazione e cura dell’allestimento della mostra Ferlinghetti. 60 anni nella pittura (Roma,

Museo di Roma in Trastevere, febbraio-aprile 2010 ) a cura di G.Diano, E.Pignatelli, E.Polimeni.

Co-curatela della mostra Volturno 1860. L‟ultima battaglia dei Mille, Reggia di Caserta, 2 ottobre14 novembre 2010, a cura di P.R. David, G. Garibaldi jr, P. Peluffo, A. Villari.

Co-curatela della mostra Da Sud. Le radici meridionali dell‟Unità nazionale, Napoli, Palazzo

Reale, 30 settembre 2011-15 gennaio 2012, a cura di L. Mascilli Migliorini, A. Villari.

Co-curatela della mostra Il Giuramento per l‟Italia, Genova, Istituto Mazziniano-Museo del

Risorgimento, 22 giugno-15 ottobre 2011, a cura di G. Monsagrati, R. Ponte, P. Peluffo, A. Villari.

Responsabile per la Presidenza del Consiglio della mostra Dante vittorioso. Il mito di Dante

nell‟800, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale – Tribuna dantesca, 31 maggio – 31 luglio 2011, a

cura di E. Querci.

Responsabile per la Presidenza del Consiglio della mostra Architettare l‟Unità. Architettura e

istituzioni nelle città della nuova Italia 1861 – 1911, Roma, Acquario romano – Casa

dell’Architettura, 27 aprile – 25 maggio 2011, a cura di F. Mangone, M.G. Tampieri.

Responsabile per la Presidenza del Consiglio della mostra Scolpire gli Eroi. La scultura al servizio

della memoria, Padova, Salone del Palazzo della Ragione, 20 aprile – 19 giugno 2011, a cura di C.

Beltrami e G. C. F. Villa.

5

Co-curatela della mostra Mazzini e la musica, Roma, Museo Napoleonico, 29 marzo – 6 giugno

2011, a cura di G. Monsagrati, S. Ragni, A. Villari.

Responsabile per la Presidenza del Consiglio della mostra Cronaca di una rivoluzione. Immagini e

luoghi delle Cinque giornate di Milano, Milano, Museo del Risorgimento – Palazzo Moriggia, 20

marzo – 22 maggio 2011, a cura di M. Canella, P. Peluffo, P. Zatti.

Responsabile per la Presidenza del Consiglio della mostra L’Italia ricorda… La battaglia di Novara

del 23 marzo 1849, Novara, Complesso monumentale del Broletto, Salone dell’Arengo, 19 marzo –

12 giugno 2011, a cura di P. Peluffo, C. Vernizzi, C. Rosso, P. Cirri.

Responsabile per la Presidenza del Consiglio della mostra Il Giuramento. La Giovine Italia di

Giuseppe Mazzini, Roma, Musei capitolini, Palazzo dei Conservatori, 10 – 28 marzo 2011, a cura di

G. Monsagrati, P. Peluffo.

Responsabile per la Presidenza del Consiglio della mostra L’Italia ricorda… La Repubblica

Romana del 1849, Roma, Musei capitolini, Palazzo dei Conservatori, 10 – 20 febbraio 2011, a cura

di L. Rossi, P. Peluffo.

Co-curatela della mostra La bandiera proibita: il tricolore prima dell‟Unità, Reggio Emilia,

Palazzo Casotti, 7 gennaio – 14 febbraio 2011, a cura di L. Rossi, P. Peluffo, A. Villari.

Collaborazione, come coordinatore scientifico e co-curatore, alla mostra 1861. I pittori del

Risorgimento (Roma, Scuderie del Quirinale, 5 ottobre 2010 – 16 gennaio 2011) a cura di F.

Mazzocca, C. Sisi, con A. Villari.

Collaborazione alla mostra Melozzo da Forlì. L‟umana bellezza tra Piero della Francesca e

Raffaello (Forlì, Musei di San Domenico, 29 gennaio – 12 giugno 2011) a cura di A. Benati, M.

Natale, A. Paolucci.

Collaborazione alla mostra Rome. From the Origins to Italy‟s Capital (Québec City, Musée de la

Civilitation, 10 maggio 2011-29 gennaio 2012).

Co-curatela della mostra Incanti e scoperte. L‟Oriente nella pittura dell‟Ottocento italiano

(Barletta, Pinacoteca De Nittis, 5 marzo – 5 giugno 2011; Roma, Chiostro del Bramante, 19 ottobre15 gennaio 2012; Reggio Emilia, Fondazione Magnani, 54 febbraio – 5 aprile 2012) a cura di E

Angiuli, A. Villari.

Co-curatela della mostra Borrani al di là della Macchia (Viareggio, Istituto Matteucci, 1 luglio – 4

novembre 2012), a cura di S. Balloni, A. Villari.

Curatela della mostra Giuseppe Palanti pittore, urbanista illustratore (Cervia, Magazzino del sale,

12 maggio-30 agosto 2012), a cura di A. Villari.

Co-curatela della mostra Novecento. Arte e vita tra le due guerre (Forlì, Musei di San Domenico, 2

febbraio-16 giugno 2013), a cura F. Mazzocca, con la collaborazione di S. Grandesso, M. Maino, U.

Tramonti, A. Villari.

Collaborazione alla mostra Liberty. Uno stile per l‟Italia moderna, catalogo della mostra (Forlì,

Musei di San Domenico, 1 febbraio-15 giugno 2014) a cura di M.F. Giubilei, F. Mazzocca, A.

Tiddia.

6

Collaborazione alla mostra Castel Sant‟Angelo e la Grande Guerra, (Roma, Castel Sant’Angelo, 6

maggio -30 novembre 2014 ) a cura di E. Ludovici e E. Martinez.

Ideazione e organizzazione del progetto (mostra e volume) Luca Campigotto. Teatri di Guerra

(Roma, Vittoriano 30 maggio – 30 luglio 2014 e Venezia, Palazzo Ducale, 5 settembre – 30 ottobre

2014).

Collaborazione alla mostra Duilio Cambellotti. Le grazie e le virtù dell‟acqua (Bari, Acquedotto

Pugliese, 27 febbraio – 14 giugno 2015) a cura di E. Angiuli.

Curatela della mostra (con Dario Cimorelli) La Grande Guerra. Società, propaganda, consenso,

catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Zevallos, 1 aprile -28 agosto 2015).

Partecipazione a convegni

Novembre 2000: relatore alla seconda settimana di studi canoviani Il primato della scultura:

fortuna dell‟antico, fortuna di Canova (Bassano del Grappa, Museo Civico).

Gennaio 2002: relatore alla giornata nazionale di studi dedicata a Domenico Morelli (Napoli, Villa

Pignatelli).

Ottobre 2003: relatore alla quinta settimana di studi canoviani La gloria di Canova (Bassano del

Grappa, Museo Civico).

Ottobre 2006: relatore alla ottava settimana di studi canoviani Committenti, mecenati, collezionisti

di Canova (Bassano del Grappa, Museo Civico).

Giugno 2008: relatore alle giornate di studio La pittura di storia negli stati preunitari italiani.

1785-1870 (Roma, Villa Torlonia).

Dicembre 2008: relatore al convegno internazionale Cristina di Belgiojoso tra cultura e politica

nell‟Europa dell‟Ottocento (Roma) promosso dalle Università di Roma “La Sapienza”, “Roma Tre”

e dall’Ecole Française de Rome.

23/24 giugno 2009: relatore al convegno internazionale Il Liberty a Palermo e le esperienze

nazionali ed internazionali. Un confronto sugli studi, le ricerche e la tutela (Palermo, Galleria

d’Arte Moderna)

Dicembre 2009: relatore al convegno D‟Annunzio e Fiume (Vittoriale, Gardone Riviera).

Settembre 2010: relatore al convegno internazionale Castelfidardo. La battaglia e l‟Europa

(Castelfidardo, Municipio).

7

30 novembre 2010: relatore al corso di formazione per insegnanti delle scuole superiori 150 anni di

Unità L‟eredità risorgimentale nell‟Italia postunitaria, organizzato dall’Università di Cà Foscari di

Venezia, con il Ministero della Pubblica Istruzione e la Provincia di Venezia.

Giugno 2011: relatore al convegno Il Vittoriano 4 giugno 1911-4 giugno 2011 (Roma, Vittoriano).

Aprile – giugno 2011 ha curato (con C. Barbato) un ciclo di sei incontri promossi dai tre Atenei di

Roma e organizzato dalla Società Dante Alighieri di Roma Arte e Risorgimento (Roma, Società

Dante Alighieri, Palazzo Firenze).

18 novembre 2011: relatore al convegno 150 Jaher Italien. Themen, Wege, offene Fragen,

Università di Graz, Austria.

20 settembre 2014: relatore al convegno La Grande Guerra. I Diari raccontano promosso

dall’Archivio dei Diari e dall’Espresso, Pieve Santo Stefano (AR).

18 settembre 2014: relatore al Formia Festival # 900 “Le notti chiare erano tutte un alba. Cento

anni fa nella Grande Guerra”, con un intervento dal titolo La mobilitazione per immagini.

Propaganda e consenso nella prima guerra mondiale.

19 settembre 2015: relatore al convegno La Grande Guerra. I Diari raccontano promosso

dall’Archivio dei Diari e dall’Espresso, Pieve Santo Stefano (AR).

1 ottobre 2015: relatore al Convegno Positivo e negativo. Il valore della memoria, promosso

dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività

culturali, Milano, Pinacoteca di Brera

31 marzo-1 aprile 2016: relatore al convegno Internazionale Per non dimenticare: sacrari del

Novecento in Europa, Roma, Accademia di San Luca (con Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”, University of Cambridge, Magdalene College (UK)

27-29 aprile 2016: relatore al convegno Internazionale Arte Avanguardia e Grande Guerra, Roma,

Istituto Italiano di Studi Germanici (con Sapienza Università di Roma, Institut “Moderne im

Rheinland” an der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf)

Collaborazioni Rai/Radio

2011

Autore di cinque puntate del programma di Radio 3 Tre colori, dedicato alla cultura, arte scienza e

politica italiana dal 1861 a oggi. La trasmissione ha ottenuto il Premio internazionale Ennio Flaiano

di televisione e radio, riservato ad autori, conduttori e interpreti dei migliori programmi dell’anno.

2011-2013

Consulente per “L’Italia unita nell’arte”, dieci puntate per Rai per i 150 anni – Rai Educational.

2013

8

Autore per Rai Storia – Rai Educational, con Giordano Bruno Guerri e Paola Veneto, del

documentario Gabriele d‟Annunzio. L‟amante guerriero.

Autore per Rai Storia – Rai Educational, con Emilio Gentile e Federico Cataldi, del documentario

Costruendo la Grande Guerra.

2014

febbraio – giugno; consulente storico artistico per Rai Storia – Rai Educational, per il programma

“Storie dell’Arte”

maggio – luglio; consulente storico artistico per Rai Storia – Rai Educational, per il programma

“Magazzini Einstein”.

2014-2015

Autore dei programmi di Rai 5 “Memo Teatro” e “Memo. L’agenda culturale”.

2016

Febbraio-luglio; Consulente culturale del programma di Rai 5- Rai 1 “Memo. L’agenda culturale”.

2015-2016

Dal 1 ottobre 2015 al 30 aprile 2016 consulente storico scientifico per Ballandi – Multimedia/Sky

cultura

Altre attività

1988-1989

Apprendista nel laboratorio di restauro di Cecilia Bernardini (Roma) e collaborazione ai lavori di

restauro degli affreschi di Massimo Stanzione nella chiesa di Santa Maria La Nova a Napoli.

2009-2011

Collaborazione al mensile “Ulisse” rivista di bordo di Alitalia, come autore di articoli e recensioni

di mostre.

Partecipazione a commissioni e comitati

2013-2014

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Progetto “Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per valorizzare il patrimonio culturale

della memoria storica a cento anni dalla Prima guerra mondiale”; membro della giuria.

18 ottobre 2013-in corso

Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del

Lazio; membro del comitato scientifico del Complesso del Vittoriano.

10 marzo 2015- 10 giugno 2015

Ministero per i Beni e le attività culturali. Direzione generale biblioteche e Istituti culturali; membro

della Commissione per l’erogazione dei contributi per convegni e pubblicazioni per l’anno 2015.

9

26 maggio 2015-

Provincia autonoma di Trento. Castello del Buonconsiglio. Membro del Comitato scientifico del

progetto “Cesare Battisti”.

9 giugno 2015- maggio 2016

Comune di Udine. Membro del Comitato scientifico del progetto “Storie in corso. Corpi e anticorpi.

Propaganda e satira nell’illustrazione di guerra”

31 luglio 2015-2017

Membro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno alla Consulta dei

Comitati e delle edizioni Nazionali istituita presso il Mibact (legge 420/1997). La Consulta ha

durata triennale.

10 novembre 2015

Membro della Commissione aggiudicatrice per la gara relativa al restauro e riallestimento museale

del Sacrario di Cima Grappa.

11 novembre 2015 –

Membro del Comitato nazionale per il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri

Pubblicazioni

1. Inghilterra vittoriana tra classicismo ed Aesthetic Movement, in “Arte e Critica”, 9, 1996,

pp.8-10

2. Aspetti della cultura napoletana nella prima metà del „700: Francesco Solimena, tra musica

e filosofia, in O.Rossi Pinelli, Antichisti e modernisti; dispute modelli prospettive nella

produzione visiva del XVIII secolo, Lithos editore, Roma 1997, pp.120-131

3. La Royal Academy di Londra: mercato, teorie sull‟arte nell‟Inghilterra della seconda metà

del „700-inizi dell‟‟800, in O.Rossi Pinelli, Artisti come professionisti, artisti come profeti.

Accademia, mestieri e mercato nel XVIII secolo, Lithos editore, Roma 1997, pp.51-68

4. Picasso alla XXIV Biennale: la critica e le reazioni in Italia, in Picasso 1937-1953. Gli anni

dell‟apogeo in Italia, catalogo della mostra (Roma) a cura di B.Mantura, A.Mattirolo,

A.Villari, Umberto Allemandi Editore, Torino 1998, pp.143-153.

5. Picasso 1937-1953. Gli anni dell‟apogeo in Italia. Attraverso la mostra (guida breve alla

mostra), Umberto Allemandi Editore, Torino 1998

6. Schede in Italia Restituita . 1981-2001: i grandi restauri, la riscoperta del patrimonio

archeologico, i riallestimenti museali e i nuovi spazi per l‟arte, Touring Club Editore,

Milano 2001

7. Schede in Il Neoclassicismo in Italia. Da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra (Milano)

a cura di F. Mazzocca, E. Colle, A. Morandotti, S. Susinno, Artificio-Skira, Milano-Firenze

2002

10

8. D. Morelli, Lettere a Pasquale Villari I. 1849-1859, a cura di A. Villari, Istituto Italiano per

gli Studi Filosofici-Bibliopolis, Napoli 2002

9. Dall‟antico e dal moderno: la gipsoteca dell‟Accademia di San Luca 1804-1873, in Le

“Scuole mute” e le “Scuole parlanti”. Studi e documenti sull‟Accademia di San Luca

nell‟Ottocento, a cura di P. Picardi e P.P. Racioppi, coordinamento scientifico di A.Cipriani

e M.Dalai Emiliani, De Luca, Roma 2002, pp.133-168

10. Roma 1849 e schede in Maestà di Roma. Da Napoleone all‟Unità d‟Italia, catalogo della

mostra (Roma) a cura di S.Pinto, F.Mazzocca, L.Barroero, Electa, Milano 2003

11. Schede in Vittorio Alfieri. Aristocratico ribelle (1749-1803), catalogo della mostra (Torino)

a cura di R.Maggio Serra, F.Mazzocca, C.Sisi, C.Spantigati, Electa, Milano 2003

12. D. Morelli, Lettere a Pasquale Villari II. 1861-1899, a cura di A. Villari, Istituto Italiano per

gli Studi Filosofici-Bibliopolis, Napoli 2004

13. Note critiche in Viaggio in Italia di una donna artista. I „Souvenirs‟ di Elisabeth Vigée Le

Brun 1789-1792, a cura di F. Mazzocca, Electa, Milano 2004

14. La didattica dei gessi nell‟Accademia di San Luca, 1804-1873, in Il primato della scultura:

fortuna dell‟antico, fortuna di Canova, atti della seconda settimana di Studi Canoviani (8-11

novembre 2000), a cura di F. Mazzocca, G. Pavanello Istituto di Ricerca per gli studi su

Canova e il Neoclassicismo, Bassano del Grappa 2004, pp.165-192

15. Schede e introduzioni alle sezioni in Boldini, catalogo della mostra (Padova-Roma) a cura di

F.Dini, F.Mazzocca, C.Sisi, Marsilio, Venezia 2005

16. La pittura di storia in Italia 1789-1815, in L‟Ottocento in Italia. Le arti sorelle. Il

Neoclassicismo 1789-1815, a cura di C. Sisi, Electa, Milano 2005, pp.27-40

17. Schede in Francesco Lojacono, catalogo della mostra (Palermo) a cura di G.Barbera,

L.Martorelli, F.Mazzocca, A. Purpura, C. Sisi, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi)

2005

18. Schede e introduzioni alle sezioni in Romantici e Macchiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande

pittura europea, catalogo della mostra (Genova) a cura di F. Mazzocca, con la

collaborazione di F.Leone, L.Lombardi, A. Villari, Skira, Milano 2005

19. Due saggi (La formazione: dall‟Accademia al verismo storico e Verso l‟Oriente e l‟Islam) e

schede in Domenico Morelli, catalogo della mostra (Napoli) a cura di L. Martorelli, Electa,

Napoli 2005

20. « Qualcosa di tenero e acuminato ». Le immagini del Terrore rivoluzionario, 1793-1794, in

Francis Poulenc, Dialogues des Carmélites. Riccardo Muti Teatro alla Scala, Electa,

Milano 2005

21. Brera mai vista. Giovanni Boldini maestro della Bélle Epoque. Il Ritratto di Emiliana

Concha de Ossa detto „Il Pastello Bianco‟, Electa, Milano 2006

11

22. Scultura e invenzione decorativa nelle ville sul lago di Como, in Ottocento lombardo. Arti e

decorazione, a cura di F. Mazzocca, Skira, Milano 2006

23. Schede in Galleria Nazionale d‟Arte Moderna. Le collezioni. Il XIX secolo, a cura di S.

Pinto, E. di Majo, M. Lafranconi, Electa, Milano 2006

24. “Civile sentire” e “gravi ammaestramenti”. La pittura di storia in Italia dalla

Restaurazione ai moti rivoluzionari, in L‟Ottocento in Italia. Le arti sorelle. Il

Romanticismo 1815-1848, a cura di C. Sisi, Electa, Milano 2006, pp.23-42

25. Schede e due introduzioni (Estetismo di fine secolo e Il Novecento) alle sezioni in Civica

Galleria Civica d‟Arte Moderna “Empedolce Restivo”. Catalogo generale, a cura di F.

Mazzocca, G. Barbera, A. Purpura, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2007

26. “Poter dire sono italiano”. La pittura di storia dalla rivoluzione del 1848 al primo decennio

dell‟Italia unita, in L‟Ottocento in Italia. Le arti sorelle. Il Realismo 1849-1870, a cura di C.

Sisi, Electa, Milano 2007, pp.27-46

27. Introduzione a una sezione (Verso nuove vie) e schede in Nel segno di Ingres. Luigi Mussini

e l‟Accademia in Europa nell‟Ottocento, catalogo della mostra (Siena) a cura di E. Spalletti

e C. Sisi, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2007

28. Apoteosi funeraria di Canova a Roma. Fortuna e sfortuna negli anni della Restaurazione, in

La gloria di Canova, Atti della V settimana di Studi Canoviani (6-10 ottobre 2003) a cura di

F. Mazzocca e M. Pastore Stocchi, Istituto di Ricerca per gli studi su Canova e il

Neoclassicismo, Bassano del Grappa 2007, pp.96-110

29. Verso il Novecento: “ossessione” Garibaldi, in Garibaldi. Il mito, Da Lega a Guttuso,

catalogo della mostra (Genova) a cura di F. Mazzocca, A. Villari, Giunti, Firenze 2007,

pp.36-47

30. Schede in Il mito di Roma tra arte e storia, a cura di V. Curzi, Viviani Editore, Roma 2007

31. Introduzione a una sezione (Le declinazioni del Naturalismo nella seconda metà del secolo)

e schede in La Galleria d‟Arte Moderna di Milano e la Villa Reale di Milano, a cura di F.

Mazzocca, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi), 2008

32. Cronologia culturale e schede in Ottocento. Da Canova al Quarto Stato, catalogo della

mostra (Roma) a cura di M.V. Marini Clarelli, F. Mazzocca, C. Sisi, Skira, Milano 2008

33. Guida breve a Civica Galleria Civica d‟Arte Moderna “Empedolce Restivo”, Silvana

Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2008

34. “Finzione senza trucco”. Duilio Cambellotti concettore e attuatore di scene per il Teatro

Greco di Siracusa, in Duilio Cambellotti (1876-1960). Progetti, scene e costumi per il

Teatro Greco di Siracusa, a cura di A. Villari, Edizioni del Borghetto, Roma 2008, pp.9-21

35. Il segno delle avanguardie. I manifesti e l‟Italia “moderna” 1920-1940, in L‟arte della

pubblicità. I manifesti italiani e le avanguardie 1920-1940, a cura di A. Villari, Silvana

Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2008, pp. 15-45

12

36. Sezione (La figura umana nella rifrazione della luce) e schede in Fattori. Ritratti, a cura di

G. Matteucci, C. Sisi, Sillabe, Livorno 2008, pp. 120-147

37. Immagini del Risorgimento. Cronaca profana e travestimenti sacri prima e dopo l‟Unità

d‟Italia, in La pittura di storia in Italia 1785-1870. Ricerche, quesiti, proposte, Atti delle

giornate di studio (Roma, Villa Torlonia, 24-26 giugno 2008), a cura di G.Capitelli e

C.Mazzarelli, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2008, pp. 259-272

38. Schede in Roma musa degli artisti. Pittori stranieri nell‟Urbe tra Seicento e Ottocento, a

cura di V.Curzi, Viviani Editore, Roma 2008

39. Schede in Canova. L‟ideale classico tra pittura e scultura, catalogo della mostra (Forlì) a

cura di S.Androsov, F.Mazzocca, A. Paolucci, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo

(Milano), 2009

40. Due sezioni (Signorini e il Risorgimento e Il ritorno alla figura) in Telemaco Signorini e la

pittura in Europa, catalogo della mostra (Padova) a cura di G. Matteucci, F. Mazzocca,

C.Sisi, E. Spalletti, Marsilio, Venezia 2009

41. Storie di artisti a Via Margutta, in Luigi Ontani. “mar‟DEI gutt‟Avi”, catalogo della mostra

(Roma) a cura di R. Reale, Allemandi, Torino 2009

42. Alberto Pasini e Vincenzo Gemito, in Disegni del XIX secolo della Galleria d‟Arte Moderna

e contemporanea di Torino. Fogli scelti dal Gabinetto Disegni e Stampe, a cura di V.

Bertone, Leo Olschki, Firenze 2009

43. Napoleone. L‟epopea napoleonica nella pittura dell‟Ottocento, a cura di A. Villari e L.

Villari, Viviani Editore, Roma 2009

44. A. Villari, “Sua maestà la réclame”. L’arte e il mestiere della pubblicità tra gli anni Venti e

gli anni Quaranta del Novecento, in Manifesti. Pubblicità e vita italiana 1895-1945, a cura

di A.Villari, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2009, pp.10-61

45. Manifesti e pubblicità in Veneto 1895-1945, a cura di M. Mazza e A. Villari, Silvana

Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2009

46. Mino Somenzi, un futurista dannunziano, da Mantova Fiume, da Milano a Roma, in

Futurismo e Dada. Da Marinetti a Tzara. Mantova e l‟Europa nel segno dell‟Avanguardia,

catalogo della mostra (Mantova) a cura di M. Gazzotti e A.Villari, Silvana Editoriale,

Cinisello Balsamo (Mi) 2009

47. Gabriele d‟Annunzio e il Vittoriale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2009

48. Schede in Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh, a cura di A. Benati, F.

Mazzocca, A. Morandotti, Forlì, Musei di San Domenico, gennaio – giugno 2010, Silvana

Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi), 2010

49. “Con la bellezza ho dormito a modo mio”. La memoria dell‟Europa nella pittura di

Lawrence Ferlinghetti (con Melania Gazzotti), in Ferlinghetti. 60 anni nella pittura, a cura

di G.Diano, E.Pignatelli, E.Polimeni, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2010

13

50. Cristina Trivulzio di Belgiojoso e le arti, in Cristina di Belgiojoso. Politica e cultura

nell‟Europa dell‟Ottocento, a cura di G. Conti Odorisio, C. Giorcelli, G. Monsagrati,

Loffredo editore – University Press, Napoli 2010, pp.239-262

51. Saggi e schede nel catalogo della mostra 1861. I pittori del Risorgimento, a cura di F.

Mazzocca, C. Sisi, con la collaborazione di A. Villari, Skira, Milano 2010

52. schede in Volturno 1860. L‟ultima battaglia dei Mille, catalogo della mostra (Caserta) a cura

di P.R. David, G. Garibaldi jr, P. Peluffo, A. Villari, Cinisello Balsamo (Mi) 2010

53. Arte e artisti a Roma durante la Repubblica, in Un laboratorio politico per l‟Italia. La

Repubblica romana del 1849, a cura di L. Rossi, Biblink, Roma 2011, pp.137-149

54. Melozzo da Forlì, Achille Funi e il Novecento. Ipotesi di confronto, in Melozzo da Forlì.

L‟umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello, catalogo della mostra (Forlì, Musei

di San Domenico), a cura di A. Benati, M. Natale, A. Paolucci, Cinisello Balsamo (Mi)

2011, pp.342-349

55. Tra realtà e immaginazione: donne d‟Oriente nello sguardo dei pittori italiani

dell‟Ottocento, in Incanti e scoperte, catalogo della mostra (Barletta, Pinacoteca De Nittis –

Roma, chiostro del Bramante) a cura di E. Angiuli, A.Villari, Cinisello Balsamo (Mi) 2011,

pp.21-31

56. Viaggiare in Italia, percorrendo la modernità, in Manifesti. Viaggio in Italia attraverso la

pubblicità 1895-1960, a cura di A. Villari e D. Cimorelli, Silvana Editoriale, Cinisello

Balsamo (Mi), 2011, pp.14-51

57. Casa di Giulietta. Guida alla visita, Silvana Editoriale (Mi) 2011

58. The Arts in Rome in the 19th Century, between conservation and Revolutions, in Rome.

From the Origins to Italy‟s Capital, catalogo della mostra (Québec City, Musée de la

Civilitation) a cura di G. Gentili, Silvana Editoriale (Mi) 2011, pp. 185-200

59. Con Luigi Ontani, con Rossini, con Stendhal, promenades, in RossinAria, catalogo della

mostra (Pesaro, Centro Arti Visive Pescheria), a cura di L. Ontani, O.Eberspacher, A.

Villari, Slvana Editoriale (Mi) 2011, pp.16-29.

60. “Tutto voglio dire con verità e schiettezza”. Verità di arte, di storia e di vita a Napoli, tra il

1799 e l‟arrivo di Garibaldi, in Da Sud. Le radici meridionali dell‟Unità nazionale,

catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale) a cura di L. Mascilli Migliorini, A. Villari,

Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2011, pp. 97-107

61. “L‟arte non deve essere se non un inno di guerra”. Nascita e diffusione delle iconografie

risorgimentali, in L‟Europa e Castelfidardo. I Volontari sul campo della Battaglia e le

ripercussioni politiche internazionali, Atti del congresso internazionale di Studi

(Castelfidardo 18 settembre 2010), Gangemi, Roma 2011, pp.121-143

62. “Non si sa dove sia il Generale: ma Egli veglia per tutti”. Iconografie di Garibaldi e dei

Mille, in Garibaldi e la spedizione dei Mille, a cura di P. Peluffo, L. Rossi, A. Villari,

Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2011, pp.161-174

14

63. Lettere che hanno scritto la storia. Corrispondenza storica negli anni del Risorgimento

1848-1867, a cura di G. Monsagrati e A.Villari, Poste Italiane Filatelia, Roma 2011

64. L‟allegoria: tra Eros e Thanatos (con Eugenia Querci), in Il simbolismo in Italia, catalogo

della mostra (Padova, Fondazione Zabarella) a cura di M.V. Marini Clarelli, F. Mazzocca,

C.Sisi, Marsilio, Venezia 2011, pp.153-155

65. “Siate dunque sempre artisti, anche dipingendo cartelli”. Arte, cultura e mestiere della

pubblicità in Italia nei primi decenni del Novecento, in Lo Stile Italiano. Arte e Design,

catalogo della mostra (Principato di Monaco) a cura di M. e S. Cirulli, Silvana editoriale,

Cinisello Balsamo (Mi) 2011, pp. 32-42

66. Il dibattito tra Pasquale Villari, Camillo Boito, Domenico Morelli, pubblicato in La

Galleria Nazionale d‟Arte Moderna. Cronache e Storia, a cura di S. Frezzotti e P. Rosazza

Ferraris, Palombi editore, Roma 2012, pp.39-47

67. Ottocento: rivoluzioni a Via Margutta, in Atelier a Via Margutta. Cinque secoli di scultura

e pittura a Roma, a cura di V. Moncada di Paternò, Umberto Allemandi & C., Torino 2012,

pp.67-75.

68. Artisti e gentiluomini. L‟arte moderna di Giuseppe Palanti, in Giuseppe Palanti pittore,

urbanista illustratore, catalogo della mostra (Cervia) a cura di A. Villari, Cinisello Balsamo

(Mi) 2012, pp.9-21.

69. Garibaldi, “come un monumento”, in Garibaldi nel bronzo e nel marmo, a cura di C.

Beltrami, G.C.F. Villa, A. Villari, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2012, pp.

70. Il tempo sospeso: interni e figure nella pittura di Odoardo Borrani, in Borrani al di là della

Macchia, catalogo della mostra (Viareggio, 1 luglio – 4 novembre 2012), progetto di G.

Matteucci, a cura di S. Balloni e A. Villari, Centro Matteucci per l’Arte Moderna 2012,

pp.24-30.

71. Giuseppe Mazzini e le arti figurative, tra Italia e Inghilterra, in Mazzini. Vita avventure e

pensiero di un italiano europeo, a cura di G. Monsagrati e A. Villari, Silvana Editoriale,

Cinisello Balsamo (Mi), 2012, pp.123-151

72. Iconografie e stili del Vittoriano, in Cento anni del Vittoriano 1911-2011, Atti della

Giornata di studio (Roma, 4 giugno 2011), a cura di R. Ugolini, Roma 2012, pp.63-126

73. Albert Moore. L‟Aesthetic Movement e il Mito della Bellezza nell‟Inghilterra vittoriana,

Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi), 2012

74. Immagine e comunicazione del Fascismo. Il dibattito sulla pubblicità e l‟arte “novissima”

del manifesto, in Novecento. Arte e vita tra le due guerre, catalogo della mostra (Forlì), a

cura di F. Mazzocca, Cinisello Balsamo (Mi) 2013, pp.91-105

75. „Une amitié si vraie et si pure‟. Madame Récamietr musa romantica di Canova, in “Studi

neoclassici. Rivista internazionale”. I, 2013, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2013, pp.97-

106

15

76. Vestita di voile e di chiffon”. Eleganza, femminilità e moda nella pubblicità e nella grafica

italiane 1890-1950, in Manifesti. Pubblicità e moda italiana 1890-1950, a cura di A. Villari,

D. Cimorelli, Silvana Edioriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2013, pp.4-83

77. “Qualche cosa di nuovo, di geniale”. Pubblicità e cartellonismo in Italia, tra stile floreale e

propaganda di guerra, in Liberty. Uno stile per l‟Italia moderna, catalogo della mostra

(Forlì) a cura di F. Mazzocca, Silvana Edioriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2014, pp.107-121.

78. Das Risorgimento und die Erneuerung der nationalen Bildersprachen (1848-1870)

[Risorgimento e rinnovamento dei linguaggi figurativi nazionali (1848-1870)], in 150 Jaher

Italien. Themen, Wege, offene Fragen, Atti del Convegno (Università di Graz, 17-18

novembre 2011) a cura di F. Griessner, A. Vignazia, Wien 2014, pp. 176-194.

79. Duilio Cambellotti e le glorie militari nazionali: il “compito non facile” della decorazione

delle Sale delle Bandiere a Castel Sant‟Angelo, in Castel Sant‟Angelo e la Grande Guerra,

catalogo della mostra (Roma) a cura di E. Ludovici e E. Martinez, De Luca, Roma 2014, pp.

49-70.

80. Leggere la storia nelle rocce, in Luca Campigotto. Teatri di Guerra, Silvana Editoriale,

Cinisello Balsamo (Mi) 2014, pp.8-9.

81. “Strumenti e materie”. Terra, acqua, natura in Duilio Cambellotti, tra socialismo

umanitario e ispirazione poetica, in Duilio Cambellotti. Le grazie e le virtù dell‟acqua,

catalogo della mostra (Bari, Acquedotto Pugliese 27 febbraio – 14 giugno 2015) a cura di E.

Angiuli, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2015, pp.23-37.

82. (con Dario Cimorelli) Persuadere! Guerra, comunicazione e consenso attraverso i manifesti

dei prestiti nazionali, in La Grande Guerra. Società, propaganda, consenso, catalogo della

mostra (Napoli, Palazzo Zevallos, 1 aprile -28 agosto 2015) a cura di D. Cimorelli e A.

Villari, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2015, pp. 34-77.

83. Schede in L‟incanto dei Macchiaioli nella Collezione di Giacomo e Ida Jucker, catalogo

della mostra (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 13 novembre 2015- 29 febbraio 2016) a cura di

A. Di Lorenzo e F. Mazzocca, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2015

84. “Correr l‟universo”. Miti e iconografie novecentesche di uomini nuovi e macchine veloci,

D. Cimorelli, A. Villari, in Manifesti. La velocità e la pubblicità italiana 1890-1955, Silvana

Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi) 2015, pp.6-31