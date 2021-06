Lunedi 21 giugno alle ore 16.00 presso la sala dell’Hotel Conca Park ALBERTO DE SANCTIS Giornalista, consigliere di redazione e studioso di geopolitica dei mari di Limes, manager presso UTOPIA, Public Policy, Advocacy e Communication, terrà conferenza L’ITALIA E IL MARE.

Esamina l’evoluzione degli scenari istituzionali, nazionali ed internazionali. Monitora l’andamento della settimana politica, redige approfondimenti e report di analisi, cura le rassegne stampa tematiche. Alberto è policy analyst dell’Ufficio Analisi Strategie di UTOPIA. Nato a Milano, è cresciuto a Roma dove si è laureato alla LUISS Guido Carli in Relazioni internazionali. Ha conseguito un Master in Studi diplomatici alla Sioi, la Società italiana per l’organizzazione internazionale. È membro del consiglio editoriale di Limes, la rivista italiana di geopolitica, per cui cura la rubrica Tsushima dedicata alla geopolitica dei mari e agli affari navali. Prima di approdare in UTOPIA ha lavorato nel settore delle organizzazioni internazionali e della ricerca.