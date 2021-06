Interruzione transito in orario notturno su SS163 ad Amalfi. Per completare l’installazione del ponteggio necessario ai lavori di ricostruzione della porzione crollata di Via Annunziatella, sarà interrotto il transito sulla SS163 ad Amalfi (km 29+750) dalle 00:00 alle 06:00 di martedì 29, mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio 2021.

Il transito sarà consentito a mezzi di emergenza/soccorso, servizio notturno reso dalle farmacie e bus di linea.

Inoltre, per consentire ad Ausino un intervento di manutenzione sulle reti servite sarà interrotto il transito sul Lungomare dei Cavalieri ad Amalfi (dal ristorante La Marinella al ristorante Lo Smeraldino) dalle 00:00 alle 06:00 di martedì 29 giugno 2021.