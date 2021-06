Incidente tra Maiori e Minori: si scontrano scooter e furgone . Aggiornamenti

La statale amalfitana si è bloccata per alcuni minuti a causa di un incidente. In base a quanto abbiamo potuto constatare, il sinistro è avvenuto tra un furgone e uno scooter. Si tratta dell’ennesimo episodio in cui un centauro è coinvolto in un incidente stradale. Stavolta, per fortuna, le persone coinvolte pare siano illese.

Aggiorniamo l’anteprima di Valeria Civale per Positanonews. La colpa non sarebbe del ciclomotore ma del furgone che è passato con il rosso, sul posto alla “Torricella” la nostra corrispondente Valeria Civale , l’incidente è avvenuto dopo la curva del Castello alla Torricella .

Il ragazzo è stato trasportato dal 118 all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per fortuna senza nulla di grave.

Comincia un week end di caos sulla S.S. 163 Amalfitana. Questa mattina altro incidente fra Piano di Sorrento e Positano a Tordigliano nelle curve .