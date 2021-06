Incidente sulla Statale Sorrentina, scontro fra auto di fronte a stabilimento balneare fra Vico Equense e Castellammare di Stabia . Coinvolte una Smart e una Renault Clio, con a bordo diverse persone, una delle quali è rimasta ferita dopo l’urto. Il resto dei passeggeri sembra esserne uscito illeso, ma tutte visibilmente scosse per l’accaduto. Ancora da ricostruire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti i medici del 118 per prestare le prime cure alla vittima, prima di trasportarla all’ospedale più vicino.

A giudicare dai danni si ipotizza che l’urto possa essere stato violento. Per questo, subito dopo è intervenuto un carro attrezzi per prelevare la Renault clio, il veicolo che in seguito all’impatto ha subito ingenti danni.

Caos come ogni sabato e domenica sulla direttrice Sorrento – Napoli c