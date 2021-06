Incendio nei pressi di Giugliano: strada chiusa sulla SS 7 “Quater via Domitiana”

CAMPANIA, ANAS: PER INCENDIO, STRADA PROVVISORIAMENTE CHIUSA SULLA SS 7 “QUATER VIA DOMITIANA” ALL’ALTEZZA DI GUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

A causa di un incendio è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale SS7 “Quater Via Domitiana”, dal km 35,000 al km 41,000, nei pressi del comune di Gugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Il provvedimento, si è reso necessario, per consentire le operazioni necessarie allo spegnimento un incendio divampato sulla rete stradale limitrofa.

Il traffico viene deviato con indicazioni in loco, sulla viabilità alternativa.

Le Squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.