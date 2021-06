Incendio a Furore, ricominciano i piromani in Costiera amalfitana. Dopo le fiamme il black out anche ad Amalfi e Ravello

Incendio a Furore, ricominciano i piromani in Costiera amalfitana. Dopo le fiamme il black out . Ricominciano gli incendi nella Divina, preso di mira il versante dei Monti Lattari fra Agerola ed Amalfi. A Furore il piccolo incendio ha provocato anche danni alla rete elettrica.

Aggiornamenti . Dopo circa un’ora l’incendio è stato domato e dopo risolti i problemi di carenza di energia elettrica.

Non per un incendio , ma per il caldo , problemi ai cavi dell’ENEL con black out temporanei al centro storico di Ravello e ad Amalfi in Via Augustariccio . Il calore ha provocato non pochi danni anche in altri comuni per quanto riguarda cabine e cavi , segnalazioni anche a Praiano e Minori .