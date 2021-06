Inarrestabile l’ASD Ritmica Granata, un orgoglio per la Costiera amalfitana Alessia Esposito e Lucia Gaglione Sono tornate proprio lo scorso 19 giugno da Rimini Alessia Esposito, protagonista di questa storia e la sua istruttrice Lucia Gaglione, dopo la partecipazione al campionato Nazionale di federazione a Rimini che si svolge dal 18 al 27 giugno 2021.

Alessia esposito è una delle promettenti ginnaste dell’Asd Ritmica Granata che ha staccato il pass per la qualificazione nazionale lo scorso 28 febbraio classificandosi al primo posto durante la fase regionale del campionato individuale silver LD.

La fase nazionale si è svolta in due fasi:

Venerdì 18 giugno, dove Alessia, grazie ai tanti allenamenti e all’impegno degli ultimi mesi è riuscita ad arrivare tra le prime 10 ginnaste.

Questo risultato ha significato la qualificazione alla fase finale del campionato.

Sabato 19 giugno durante la finale Alessia ha avuto una piccola imprecisione ma la sua concentrazione le ha permesso di concludere la performance al meglio, classificandosi al settimo posto.

L’ Asd Ritmica Granata è ormai una società storica di Maiori e non solo, le sue ginnaste si contraddistinguono sempre per riuscire a portare alto il nome del paese e della costiera. Tutto questo è possibile solo grazie ad un impegno costante e ai sacrifici da parte del direttore tecnico Lucia Gaglione, del suo staff, dei genitori e soprattutto delle ginnaste che nell’ultimo periodo sono state costrette a continuare l’attività online.

Appena è stato possibile la società è tornata ad allenarsi nelle diverse sedi, tra cui Maiori, Minori e Tramonti per continuare a portare grandi risultati.