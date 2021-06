In uscita il nuovo singolo del “Project Trio”

Dopo il successo di “Carol of the Bells” il Project Trio ritorna con un nuovo singolo dal titolo “Game of Thrones Suite”, un’originale rivisitazione musicale tratta dalla famosissima colonna sonora dell’omonima serie tv.

Il Trio, formato da Antonia Pinto al Violino, Alfredo Marraffa ai Fiati e Ciro Marraffa alla Chitarra, nasce dall’amore per la sperimentazione musicale, forgiata dalle diverse esperienze artistiche di cui i tre musicisti hanno fatto esperienza nella loro carriera da solisti. Il risultato della ricerca musicale del Project è un epic sound che richiama atmosfere uniche e coinvolgenti alle orecchie degli ascoltatori.

“Sono stati mesi di duro lavoro”, spiega il Project Trio, “caratterizzati dall’arrangiamento fino alla produzione completa del brano. Non è stato semplice mantenere quel carattere tipico della sondtrack originale, composta da Ramin Djawadi, pur conservando la nostra identità di trio, inserendo anche particolari strumenti come il Didgeridoo e il Duduk (strumenti della tradizione Australiana e Armena) e sfruttando al massimo le moderne tecniche di registrazione. Per questo ringraziamo anche Vincenzo Siani del Trees Music Studio, per aver curato mix e il mastering”.

Il brano è disponibile dal 1 luglio su tutte le piattaforme e store digitali, citandone i più famosi, Spotify, Apple Music, YouTube Music e Amazon Music mentre il videoclip sarà disponibile intorno il 10 luglio.