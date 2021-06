In Gran Bretagna si festeggiano i papà e la regina Elisabetta pubblica una foto privata e bellissima

Oggi in Gran Bretagna si festeggiano tutti i papà e la regina Elisabetta II ha voluto rendere un omaggio al padre Giorgio VI ed al marito Filippo scomparso lo scorso aprile. E lo ha fatto postando una bellissima foto in bianco e nero che fa parte dei suoi album privati e che la ritrae nei prati della residenza di Balmoral in compagnia del padre, di Filippo e del figlio Carlo accompagnando l’immagine con la frase: «Auguro a tutti i papà del mondo una festa speciale».

Lo scatto è del 1951 e l’anno successo il re Giorgio VI veniva a mancare ed Elisabetta saliva al trono.