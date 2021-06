‘Il turismo langue’ – le riflessioni di Ambrogio Carro, responsabile turismo di Federcomtur

Sul periodo attraversato dal turismo di Positano, e della Costiera Amalfitana, ospitiamo le riflessioni di Ambrogio Carro, responsabile Federcomtur Salerno del settore Turistico della Costiera Amalfitana, e titolare di ‘Elisir di Positano Cafè’.

Da quasi un mese abbiamo ricominciato la nostra attività, nuovi investimenti in dispositivi anti-Covid, visite mediche e vaccinazioni ai nostri dipendenti. Ad oggi, però, i risultati ottenuti sono molto deludenti. Il reale problema, è che il nostro target turistico di riferimento ancora non riesce a raggiungere la nostra località, non siamo organizzati per accogliere il turismo di prossimità, che in ogni caso raggiunge Positano solo il sabato e la domenica. Dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, per ricominciare a lavorare. Approfitteremo ancora una volta di questo periodo per riflettere e riorganizzare la nostra struttura per affrontare al meglio il buono che verrà. Ho letto qualche articolo sui giornali locali, che alcune associazioni di categoria, annunciano la ripartenza alla grande, vorrei solo capire quali sono le loro fonti, anche perchè mi ricordo, ancora molto bene , che i personaggi che gravitavano in quel contesto, non avevano mai lavorato in vita loro…