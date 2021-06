Sanità

Il Sindaco Reale scrive al Dott. Iervolino sulla postazione del 118 a Maiori

Positanonews aveva scritto in anteprima i problemi della Sanità in Costiera, tra i quali la carenza di personale del 118 e la mancanza della Guardia Medica. Il Delegato alla Sanità Andrea scrive al Direttore Generale dell'ASL per una risposta immediata in merito a queste problematiche

