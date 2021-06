Positano (Costiera Amalfitana). Il sindaco Guida: “Stiamo portando alla luce la Positano del 79 d.C.”

Giuseppe Guida (sindaco di Positano): “Stiamo portando alla luce la Positano del 79 d.C. Sono in atto nuovi scavi archeologici con risultati sorprendenti anche per le tecniche messe in campo. Nei prossimi giorni importante Briefing Stampa” .

L’annuncio alla vigilia delle Giornate Europee dell’Archeologia in tutta Italia!

Rosario Santanastasio (Pres. Nazionale – Archeoclub d’Italia): “Notizie sorprendenti arriveranno dalla Costiera Amalfitana. Bene l’appello al Green Pass Mondiale aperto ai Paesi a basso tasso pandemico. Domani Giornate Europee dell’Archeologia”.

Giovanni Capilongo ( patron de Le Agavi) : “Alberghi Covid Free la Costiera è sicura, sarebbe importante per una ripresa rapida che possa esserci un Green Pass aperto non solo ai Paesi Europei ma anche ad Emirati Arabi e Stati Uniti”.

Domani – in tutta Italia : 18/20 Giugno Le Giornate Europee dell’Archeologia !