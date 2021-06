Il Rotary premia i giovani: Concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”. Il 29 giugno la cerimonia

Concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”

Il Rotary Club Sorrento è da sempre impegnato in prima linea nella diffusione tra i giovani della Penisola Sorrentina delle problematiche ambientali, a sensibilizzare i giovani ad un maggior rispetto dell’ambiente e ad indicare le regole che sono alla base di un comportamento ecosostenibile.

In occasione dell’anno dedicato alla “Sostenibilità Ambientale”, ha bandito un concorso di idee sul tema “Ambiente e Mobilità in Penisola Sorrentina in chiave di sviluppo sostenibile”, con assegnazione di Premi di Studio, rivolto a studenti degli ultimi due anni di corso delle Scuole Superiori, a studenti universitari, nonché ai giovani liberi professionisti di età non superiore a 35 anni della Penisola Sorrentina.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio morale delle seguenti Università, Enti locali, Ordini Professionali ed Associazioni:

ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo – Napoli

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale

Dipartimento di Architettura

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Dipartimento di Architettura e Design

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Ingegneria Civile

Comune di Vico Equense

Comune di Meta

Comune di Piano di Sorrento

Comune di Sant’Agnello

Comune di Sorrento

Comune di Massa Lubrense

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Ordine dei Dottori Agrari e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli

ANIAI – Associazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti Italiani – Sezione Campana

Il Bando di Concorso, il Regolamento e le schede di iscrizione, reperibili alla pagina https://www.facebook.com/sorrentorotaryclub.

Sono stati programmati e svolti 9 incontri – webinar tenuti da autorevoli e qualificati relatori, con notevole partecipazione da parte degli iscritti al Concorso ma aperti anche al pubblico, mediante opportuna diffusione attraverso i canali facebook, diffusione notizia via TV (Canale 21). Si allegano al riguardo le locandine dei 9 incontri – webinar svolti, a supporto degli argomenti oggetto del concorso e delle tematiche dello Sviluppo Sostenibile.

La valutazione degli elaborati e delle idee/ipotesi di progetto è stata svolta dalla Commissione così composta da:

Arch. Michelangelo RUSSO

Presidente della Commissione Direttore del Dipartimento di Architettura Università degli

Studi di Napoli Federico II

Sergio BURATTINI Delegato dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia

Massimo CESARO – Rotary Club Sorrento

Alfredo CICCODICOLA Presidente Rotary Club Sorrento Università degli Studi di Napoli Parthenope

Arch. Gianluca CIOFFI Dipartimento di Architettura e Design Università della Campania Luigi Vanvitelli

Arch. Massimo CLEMENTE Direttore Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ing. Stefano DE LUCA Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno

Arch. Giuseppe GUIDA Dipartimento di Architettura e Design Università della Campania Luigi Vanvitelli

Arch. Maria Rita PINTO Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II

Stefania Porcelli Delegata dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia

Em. Giancarlo SPEZIE PDG Distretto 2100 – Università degli Studi di Napoli Parthenope

Paolo De Gennaro Segretario della Commissione Responsabile del Progetto – Rotary Club Sorrento

Il progetto ha visto la partecipazione di più di 100 alunni di n. 4 Istituti Superiori della Penisola Sorrentina, studenti universitari e giovani liberi professionisti ed ha visto raggiungere da parte dei giovani coinvolti la realizzazione di lavori come di seguito indicato:

Liceo Classico P.V. Marone – Meta n. 2 elaborati

Liceo Scientifico G. Salvemini – Sorrento n. 6 elaborati

Istituto Polispecialistico San Paolo – Sorrento n. 4 elaborati

I.P.S.S.E.O.A. F. De Gennaro – Vico Equense n. 4 elaborati

Studenti universitari – n. 4 idee di progetto con elaborato e tavole

Giovani liberi professionisti – n. 3 ipotesi di progetto con elaborato e tavole

Grazie al contributo finanziario del Distretto n. 2100 del Rotary International, del Rotary Club Sorrento e del Comune di Vico Equense, sono stati riconosciuti premi di studio:

Sezione I – Studenti Istituti Superiori della Penisola Sorrentina

premi di studio in buoni libro

Sezioni II – II Bis Studenti Universitari – III Giovani liberi professionisti

premi di studio di importo differenziato

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il giardino di Villa Fiorentino in Sorrento, Corso Italia 53, in data 29 giugno 2021 alle ore 18,00 e vedrà la partecipazione di personalità del mondo accademico, della cultura, della politica e del giornalismo, come da programma allegato.