Il Regno delle Due Sicilie FA ingaggia il Santanellese Andrea Liguori: “Ieri sera è stata effettuata la consegna della tessera e convocazione nelle All Stars per il Brigante trequartista di Sant’Agnello (NA), Andrea Liguori classe 1984, (Chinesiologo e Sport Manager) che, oltre a rappresentare i nostri colori in campo, curerà lo sviluppo delle attività in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e nelle Isole del Golfo di Napoli. Diamo un caloroso benvenuto ad Liguori Andrea”. Il Regno delle due Sicilie parteciperà al torneo che inizierà a luglio, a Nizza e, a guidare la squadra, ci sarà l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo.