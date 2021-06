Il regista e sceneggiatore Paolo Genovese si rilassa a Positano

Positano. Il regista e sceneggiatore Paolo Genovese ha scelto la città verticale per trascorrere qualche giorno di relax. A riportare la notizia è Tristano Francesco Dello Joio Ravallese sul suo profilo Facebook: «Scelgono la nostra costiera, si nutrono delle nostre bellezze, e ci aiutano a guardare lontano con il loro estro e ingegno. Sempre più personalità del mondo della cultura, del cinema e della musica scelgono di trascorrere le loro vacanze tra la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina. Ho avuto il piacere di conoscere ed ospitare a Villa Poseidon – Boutique Hotel & Events – il regista e sceneggiatore Paolo Genovese, David di Donatello nel 2016 per il film “Perfetti sconosciuti”. Suo anche il successo di “Incantesimo napoletano”. La sua visita ci ha fornito nuovi stimoli e idee per la programmazione del territorio, perché l’ascolto è tutto! Grande mente e gran signore, abbiamo dialogato a lungo su alcuni aspetti che possono essere le future chiavi di lettura per il territorio, unendo connubi mai accostati prima. Grazie grande Maestro».