Il Presidente Vincenzo De Luca: “In Campania vaccino Astrazeneca solo agli over 60”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato che il vaccino Astrazeneca sarà somministrato solo a chi ha più di 60 anni. Al di sotto di questa età verrà somministrato solo per i richiami ma non per prime dosi: «Una delle poche cose che avrebbe dovuto fare lo Stato italiano era dare certezze sull’uso dei vaccini. C’è l’agenzia Aifa che è l’unica che dovrebbe parlare sul piano sanitario e non dice una parola, abbiamo ascoltato per l’ennesima volta che il Cts, che non ha ruolo sulla certificazione dei vaccini, ha raccomandato l’uso di Astrazeneca sopra i 60 anni e per chi lo ha già fatto sotto i 60? Che facciamo per il richiamo? Non dicono una parola. Questo il livello di disorganizzazione e irresponsabilità di Aifa che dovrebbe certificare l’uso dei vaccini ma non dice una parola. Su Johnson invece non abbiamo avuto nessun danno segnalato e quindi lo usiamo appieno, ne arrivano pochi ma è monodose e quindi va bene e ci permette di mobilitare le farmacie»