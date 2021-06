Il Napoli basket raggiunge la massima serie che mancava dal 2008: โ€œ๐”๐ง ๐ญ๐ซ๐š๐ ๐ฎ๐š๐ซ๐๐จ ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐จ, ๐ฌ๐ฎ๐๐š๐ญ๐จ ๐ž ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ซ๐š๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐ง๐ญ๐จ ๐š๐ฅ ๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐š, ๐๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ข๐ง๐ž. Esplode la gioia ad Udine!โ€. โ€œEโ€™ stato un anno lungo e difficile. Questa promozione รจ dedicata ai napoletani e alla societร che ci ha dato questa possibilitร โ€ โ€“ ha dichiarato il coach Sacripanti al termine del match. โ€œEโ€™ un sogno ad occhi aperti โ€“ ha ribadito il presidente Grassi -. Era lโ€™obiettivo che ci eravamo dati, vincere sul campo e ci siamo riusciti. Una bella soddisfazione per tutti noi e per Napoli!โ€. Anche il presidente Vincenzo De Luca si complimente per questo risultato raggiunto: โ€œDopo 13 anni, la GeVi Napoli Basket torna in serie A1. Complimenti alla squadra, al coach Sacripanti e alla societร , per aver centrato questo storico traguardo dopo la vittoria della Coppa Italia di A2.Davvero una grande soddisfazione e un grande orgoglio per Napoliโ€.