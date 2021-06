Il musicista Boss Doms sceglie Ravello per la sua vacanza

Il musicista e produttore musicale Boss Doms ha scelto Ravello per trascorrere qualche giorno di relax immerso nelle bellezze della città costiera. Per la precisione, come si evince dalle stories pubblicate su Instagram, si trova a Palazzo Avino insieme ad amici e familiari.

Boss Doms, il cui vero nome è Edoardo Manozzi, è conosciuto anche per essere l’ex compagno artistico di Achille Lauro con il quale ha fatto scalpore a Sanremo 2020 per il famoso bacio in eurovisione. A Sanremo 2021 i due si ripetono con una performance che termina con un altro bacio.