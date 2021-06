IL MUSEO CORREALE SI RACCONTA AL MUSEUM WEEK 2021

La partecipazione al Museum week 2021 del Museo Correale, la facciamo proponendo uno saggio di una studiosa intenzionale, Marici Magalhaes, che tanto ha fatto per il museo sorrentino, come la straordinaria pubblicazione di tutte le epigrafi dei marmi antichi presenti nelle sale. Oggi proponiamo un suo scritto apparso sulla rivista SOBRE A CHAMADA ÁRTEMIS SOBRE CERVA DO MUSEO CORREALE DI TERRANOVA EM SORRENTO Revista Phoînix MARICÍ M A R T I N S MAGALHAES. Di seguito la presentazione , ma il saggio è leggibile in lingua originale al sito: https://www.academia.edu/44647187/SOBRE_A_CHAMADA_%C3%81RTEMIS_SOBRE_CERVA_DO_MUSEO_CORREALE_DI_TERRANOVA_EM_SORRENTO_Maric%C3%AD_Martins_Magalh%C3%A3es?email_work_card=abstract-read-more

Quest’opera è lo studio di una statua marmorea chiamata Artemis su cerva, rinvenuta a Surrentum (Sud Italia), che reca ancora alla base un’iscrizione in greco. Descrizione iconografica, apparato critico con i pareri di precedenti curatori, analisi stilistica della scultura e confronti mitologici. Dall’altro mostra anche le possibilità di integrazione del testo epigrafico, della ricerca onomastica e paleografica e delle sue implicazioni in ambito sociale e culturale. Parole chiave: statuaria greca e magnogreca; Surreto; epigrafia greca; Mitologia greca; Iconografia. Riassunto: Quest’opera è uno studio di una statua marmorea chiamata Artemis su cerva, trovata a Surrentum (Sud Italia), che mostra anche sulla base un’iscrizione greca. Descrizione iconografica, apparato critico con i pareri dei precedenti curatori, analisi stilistica della scultura e confronti mitologici. D’altra parte, mostra anche le possibilità di integrazione per il testo epigrafico, una ricerca onomastica e paleografica, e le sue implicazioni nell’ambiente sociale e culturale. Parole chiave: statuto della Grecia e della Magna Grecia; Surreto; epigrafia greca; Mitologia greca; Iconografia.