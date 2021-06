Il Ministro Garavaglia a Positano “Guardare con serenità al futuro, ripartenza come negli anni Sessanta” . Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia torna in Campania, e in particolare nella Terra delle Sirene, dopo Sorrento, dove ha lanciato gli “Stati Generali del Turismo” , questo pomeriggio è arrivato a Positano per la manifestazione “Positano Racconta” della Fondazione De Sanctis ed ha incontrato i sindaci della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina all’hotel Le Sirenuse, dopo aver aperto la Borsa del Turismo a Napoli . A fare gli onori di casa il neo sindaco di Positano Giuseppe Guida, presente anche il sindaco di Amalfi Daniele Milano, il sindaco di Massa Lubrense Balducelli, dove Garavaglia va spesso in vacanza, e altri politici locali ed imprenditori anche della confindustria di Salerno . Ripartenza, turismo di qualità, collaborazione tra istituzioni e territori , questi i temi affrontati e poi un incitamento all’ottimismo “L’indagine di Demoskopika, pubblicata da ANSA.it, sui consumi turistici degli stranieri in italia è confortante. Saranno oltre 25 milioni i pernottamenti e 12,3 milioni gli arrivi in Italia tra giugno e settembre, provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Usa. Dopo un periodo difficile, l’Italia è tornata” A dopo altri aggiornamenti su Positanonews

Foto Giuseppe Di Martino