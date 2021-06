Il Doodle di Google di oggi celebra l’80° anniversario della nascita di Krzysztof Kieślowski. Il Doodle di oggi celebra l’80° compleanno del regista e sceneggiatore polacco di fama internazionale Krzysztof Kieślowski, ampiamente considerato uno dei registi più influenti del cinema d’essai al mondo.

Nato a Varsavia, in Polonia, in questo giorno del 1941, Kieślowski ha sviluppato l’amore per la narrazione attraverso una passione infantile per la letteratura. A causa della malattia del padre, sofferente di tubercolosi, la famiglia Kieślowski era costretta a spostarsi in continuazione in località che disponessero di un sanatorio. Il padre morì quando Krzysztof aveva sedici anni. Si diplomò in tecniche teatrali, specializzandosi nella realizzazione di scenari. Ha perseguito la sua ossessione per le arti narrative presso la stimata Lódz Film School, dove il suo primo lungometraggio originale è arrivato sotto forma di un breve dramma muto nel 1966. Nei suoi primi film, come il suo documentario del 1971 su uno sciopero del lavoro in un cantiere navale intitolato ” Workers ’71”, Kieślowski ha esplorato le complessità ei dilemmi morali della vita quotidiana attraverso rappresentazioni schiette della Polonia contemporanea.

Kieślowski è andato oltre il formato documentario nel suo lungometraggio del 1975 “Personnel”, il primo di molti lavori cinematografici di finzione. Non è stato fino all’uscita del 1988 di “The Decalogue” – dieci episodi televisivi di un’ora che hanno seguito i residenti di un complesso residenziale di Varsavia – che il lavoro di Kieślowski ha guadagnato fama internazionale. Le sue esplorazioni filosofiche tipiche hanno raggiunto il culmine nella trilogia “Tre colori” del 1993-94, ognuna una riflessione sugli ideali della Rivoluzione francese, che comprendeva i suoi film finali.

Oltre a dozzine di premi prestigiosi nel corso della sua carriera, Kieślowski ha ricevuto tre nomination all’Oscar, tra cui quella per il miglior regista nel 1994 per “Tre colori: rosso”, l’ultimo capitolo del suo iconico trittico. Dopo essersi ritirato dal cinema quell’anno, Kieślowski tornò al mezzo che per primo ispirò la sua devozione all’arte della storia: la letteratura.

Il cinema di Kieślowski è caratterizzato dall’assenza di effetti speciali o spettacolari, dai dialoghi scarni e da sceneggiature che concentrano laceranti dilemmi etici ed esistenziali.

Krzysztof Kieślowski, in seguito ad un attacco di cuore, morì il 13 marzo 1996 durante un’operazione a cuore aperto.

Buon compleanno, Krzysztof Kieślowski!