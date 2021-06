I ringraziamenti del Vice Sindaco di Ravello Raffaele Di Palma sul suo profilo social.

Nel ringraziare ancora una volta quanti mi hanno espresso attestati di stima e formulato gli auguri in occasione della mia nomina ad Assessore e Vice – Sindaco del Comune di Ravello, riporto di seguito il mio intervento tenuto oggi nel corso del Consiglio Comunale.

Al Sindaco – Avv. Salvatore Di Martino

All’Assessore – Prof.ssa Natalia Pinto

Ai sigg. Consiglieri Comunali

Desidero ringraziare anzitutto il Sindaco e i colleghi di Maggioranza per la fiducia accordatami e per aver creduto in me.

La nomina di Assessore e Vice – Sindaco di Ravello mi onora profondamente e mi sprona ancora di più a lavorare con impegno, così come ho cercato di fare anche nel ruolo di Consigliere Comunale, senza risparmiarmi mai, sempre a servizio della collettività Ravellese, per amore del mio paese.

Sento forte la responsabilità di questo incarico, ed intendo adempierlo tenendo fisso lo sguardo, specie in questo momento storico particolare, alle concrete necessità della nostra comunità.

Con il Gruppo di Maggioranza, ne sono certo, porteremo avanti il lavoro svolto fin qui con tanta dedizione e non poche difficoltà, lo faremo con tenacia e determinazione, a difesa degli importanti risultati che con soddisfazione sono stati fin qui raggiunti.

Opereremo ancora, così come sempre fatto, per il solo bene della nostra Ravello.

Ravello, 30 giugno 2021