Gli italiani scelgono la Campania per le vacanze estive, in molti attratti dalla costiera amalfitana e penisola sorrentina

I dati Parclick – azienda leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online – evidenziano che la regione Campania risulta tra le mete preferite per le vacanze estive 2021 da parte degli italiani, così come riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”. Ad attrarre l’interesse degli italiani sono i posti incantevoli della regione, primi fra tutti i territorio della costiera amalfitana e penisola sorrentina. La Campania si guadagna un ottimo quarto posto subito dopo l’Emilia Romagna, la Toscana ed il Veneto ma prima della Puglia.

Risulta che 8 italiani su 10 preferiscono trascorrere le prossime vacanze estive nella propria nazione rispetto a mete estere. Ancora, gli italiani quest’anno, durante il mese di luglio viaggeranno di più in auto (73%), per spostarsi lungo distanze relativamente brevi, prediligendo gli hotel per l’alloggio (62%) rispetto alle case di famiglia o agli appartamenti. Le destinazioni balneari (64%) sono la scelta prediletta rispetto alle città (20%) e alla montagna (16%).

Una notizia che fa sperare in un rilancio socio-economico dopo un lungo periodo buio