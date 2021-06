Giornata dell’Ambiente: a Sorrento recuperata una tonnellata di rifiuti a Marina Grande

Una tonnellata di rifiuti tra reti, plastica, nasse ed altri attrezzi per la pesca sono state recuperate questa mattina nello specchio d’acqua antistante Marina Grande, a Sorrento, nell’ambito della Giornata Ecologica del Mare, promossa dal Comune di Sorrento, in collaborazione con Penisolaverde ed con il patrocinio della Fondazione UniVerde. Una iniziativa che ha visto la partecipazione del nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza di Napoli e della Guardia Costiera di Napoli, del Capo Compartimento di Castellammare di Stabia, della Locamare Sorrento, dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e di volontari di numerose associazioni di sub.

Al termine della pulizia dei fondali, effettuata anche sugli specchi d’acqua con l’ausilio di kayak e sulla scogliera, grazie ai volontari, gli interventi di Salvatore Micillo, componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, Carlo Marino, presidente dell’Anci Campania, Lucio Cacace, presidente dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e Valeria Paladino, assessore all’Ambiente del Comune di Sorrento.

“Oggi non si può parlare di turismo senza legarlo al concetto di sostenibilità ambientale – ha dichiarato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Per questo il nostro impegno continua senza sosta. Per il quarto anno di seguito la Fee Italia ha assegnato alla nostra città la Bandiera Blu. Lavoreremo per mantenere questi standard di qualità, da offrire ai nostri cittadini e ai nostri ospiti”.

“Oggi abbiamo festeggiato la Giornata Mondiale dell’Ambiente tornando, a due anni di distanza, in un luogo simbolo come Marina Grande – interviene il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – L’iniziativa è stata utile per tenere alta l’attenzione sulla risorsa mare, in linea con quanto realizzato negli ultimi sei anni. Un ringraziamento agli onorevoli Micillo e Pecoraro Scanio, alle forze dell’ordine, ai volontari e a quanti hanno animato questa manifestazione”.