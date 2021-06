“Generazione Pompei. Scoperte e restauri: i protagonisti” il libro di La repubblica

Racconta lo stato dell’arte facendo il punto sulla situazione Pompei Parco Archeologico, le cose fatte e quelle da fare. Prevalentemente ruota intorno al Prof Massimo Osanna , direttore che in quest’anno è passato alla direzione Generale dei Musei Italiani ed è subentrato a lui , il direttore di Paestum Gabriel Zuchtriegel. Il libro di Massimo Osanna e Antonio Ferrara “Generazione Pompei. Scoperte e restauri: i protagonisti”, a cura di Ottavio Ragone, offerto in allegato al quotidiano. Il volume è pubblicato da Repubblica insieme alla Guida Editori ed è realizzato in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei, diretto da Gabriel Zuchtriegel, che firma un saggio sul rapporto tra il sito archeologico e il paesaggio vesuviano. I ritrovamenti della Regio V, dal “thermopolio” al fuggiasco e all’iscrizione a carboncino che ha cambiato la data dell’eruzione, e le scoperte della Villa di Civita Giuliana: il carro da parate, gli scheletri di tre cavalli, i corpi di due vittime.

Sono citati i protagonisti degli scavi , del restauro, dei ritrovamenti accuratamente, ma come succede di sovente , c’è qualche dimenticanza