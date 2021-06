Furore, torna il Coronavirus con 4 nuovi positivi: si teme la variante Delta. Riportiamo di seguito le parole dell’amministrazione comunale di Furore, in Costiera Amalfitana:

Abbiamo ricevuto nota dall’ ASL Salerno con la quale veniva comunicata la positività di 4 cittadini gli stessi sono stati posti in isolamento.

Altresì 11 cittadini contatti stretti dei positivi sono stati posti in quarantena in attesa del tampone.

Invitiamo i cittadini a non abbassare la guardia.

Intanto, si aspettano conferme per la situazione ad Agerola. Ci saranno anche oggi nuovi positivi?