Furore, torna il Coronavirus con 4 nuovi positivi: si teme la variante Delta. Agerola altri 2 casi, ma 2 guariti

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione della pandemia , mentre la Costiera amalfitana è tutta Covid free sulle coste, preoccupa la zona alta .

A Furore, torna il Coronavirus con 4 nuovi positivi: si teme la variante Delta. Riportiamo di seguito le parole dell’amministrazione comunale di Furore guidata dal sindaco Milo

Abbiamo ricevuto nota dall’ ASL Salerno con la quale veniva comunicata la positività di 4 cittadini gli stessi sono stati posti in isolamento.

Altresì 11 cittadini contatti stretti dei positivi sono stati posti in quarantena in attesa del tampone.

Invitiamo i cittadini a non abbassare la guardia.

Dopo Positano, Praiano, Amalfi e Ravello anche Vietri sul mare è Covid free, ma preoccupa Agerola, comune confinante con Furore, dunque la parte dei Monti Lattari della Divina è da monitorare, ma Asl , Comune e Misericordia stanno facendo davvero del loro meglio . La Svizzera della Campania che è contestualizzata dal punto socio economico e turistico con la Costiera amalfitana , anche se è nella provincia di Napoli si affaccia sulla costa della provincia di Salerno , sta vivendo un brutto momento con la variante Delta del Coronavirus Covid – 19 .

Oggi altri due positivi, ma , per fortuna , due guariti, dello stesso nucleo familiare comunque i contagiati già in quarantena. Agerola rimane per fortuna ferma a 34 contagiati. Preoccupano le varianti individuate dall’Asl in provincia di Napoli

NUOVI ORARI APERTURA PUNTO VACCINALE #AGEROLA

Si comunica che il Punto Vaccinale di Agerola, per l’intero mese di luglio) rispetterà questo calendario di apertura:

Mercoledì (intera giornata) dalle 8 alle 19 Venerdì (pomeriggio) dalle 14 alle 19 Sabato (mattina) dalle 8 alle 14 La domenica resterà chiuso

Misericordia Agerola sta facendo in questo un gran lavoro . In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.670 casi di cui 36 attualmente positivi, 2.502 guariti e 25 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune. CASI TOTALI GUARITI ATTUALMENTE POSITIVI AGEROLA 646 608 (4 decessi) 34 AMALFI 176 172 (4 decesso) 0 ATRANI 18 18 0 CETARA 163 161 (2 decesso) 0 CONCA 21 21 0 FURORE 48 47 4 MAIORI 294 290 (4 decessi) 0 MINORI 129 129 0 POSITANO 130 130 0 PRAIANO 130 130 0 RAVELLO 186 183 (3 decessi) 0 SCALA 88 87 (1 decesso) 0 TRAMONTI 182 178 (4 decessi) 0 VIETRI SUL MARE 451 448 (3 decessi) 0

