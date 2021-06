Furore piange la scomparsa di Mariantonia Cavaliere, ex assessore e consigliere comunale

Furore in lutto per la scomparsa di Mariantonia Cavaliere. Conosciuta e benvoluta da tutti, ex assessore e consigliere comunale della Giunta Ferraioli, svolgeva il lavoro di infermiera a Castiglione.

L’amica Vittoria Criscuolo così la ricorda: «Oggi è un giorno triste per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Mariantonia, una donna sempre disponibile ad aiutare gli altri, sia nel suo lavoro sia nel privato. Mi risulta impossibile dare un senso a questa morte, a volte Dio ha dei piani imperscrutabili… stasera ai miei bambini darò un abbraccio più forte del solito, perché ogni giorno in più con i propri affetti è un grande privilegio, ma spesso lo dimentico. Ciao Mariantonia».

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore