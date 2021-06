Furore / Maiori, commozione per i funerali di Mariantonia Cavaliere. Un dolore cha ha colpito in tanti in Costiera amalfitana Conosciuta e benvoluta da tutti, ex assessore e consigliere comunale della Giunta Ferraioli, svolgeva il lavoro di infermiera all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello con dedizione ed amore

Un grande dolore la mamma Nicoletta, il papà Pietro, il marito Carlo De Filippo, le adorate figlie Giulia e Sofia, il fratello Michele, i suoceri, gli zii, i cognati, i cugini e tutti i parenti che l’affidano alla misericordia di Dio.

L’amica Vittoria Criscuolo così la ricorda: «Oggi è un giorno triste per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Mariantonia, una donna sempre disponibile ad aiutare gli altri, sia nel suo lavoro sia nel privato. Mi risulta impossibile dare un senso a questa morte, a volte Dio ha dei piani imperscrutabili… stasera ai miei bambini darò un abbraccio più forte del solito, perché ogni giorno in più con i propri affetti è un grande privilegio, ma spesso lo dimentico. Ciao Mariantonia».

La salma proveniente da Zurigo (Svizzera) è giunta oggi nella Chiesa di Sant’Elia Profeta in Furore per l’estremo saluto prima di giungere in paradiso, da angelo in terra ora veglierà dal cielo .

La redazione tutta di Positanonews si stringe alla famiglia