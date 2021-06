Frana ad Amalfi provocata da sradicamento alberi, ci proteggono e non lo sappiamo. Positanonews lo dice in continuazione, riportando l’amico Claudio d’Esposito presidente WWF Terre del Tirreno , gli alberi ci proteggono, non solo per l’ ambiente, donandoci ossigeno e protezione dalla calura, ma anche per il dissesto idrogeologico. La frana che nel febbraio scorso ha spezzato un due la Costiera amalfitana, facendo crollare Via Annunziatella e di conseguenza la SS 163, secondo i periti della Procura della Repubblica di Salerno, guidati dal professor universitario Settimio Ferlisi è stata causata il taglio di un albero di fico nel 2017. Albero eliminato per consentire lavori di pulizia e consolidamento al Costone Vegliandola, invece proprio quei lavori avrebbero indebolito l’assesto idrogeologico del terreno come riporta sul Mattino la collega Petronilla Carillo. E quanti alberi stanno eliminando lungo i costoni della SS163 da Positano a Vietri sul mare per lavori inutili e dannosi?