Fondazione Ravello, inizia l’era Scurati. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Di venerdì sera. A sorpresa. Così si chiude la telenovela che ha tenuto banco in Costiera Amalfitana negli ultimi mesi. Dopo settimane di lunghe attese e rinvii, è arrivata ieri la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione della “Fondazione Ravello”, per mezzo d’un decreto a firma del presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca . Alla guida dello storico ente della Città della Musica ci sarà il “romanziere di Mussolini”, lo scrittore napoletano Antonio Scurati . Già da tempo il cittadino onorario di Ravello pareva in pole position per rivestire questa prestigiosa carica. Subito dopo la clamorosa nomina a presidente, sconfessata fuori tempo massimo dal governatore della Campania, di Francesco Maria Perrotta , infatti, è stato quello di Scurati il nome sul quale si sono concentrate tutte le attenzioni.

Sarà quindi lo scrittore, insieme al direttore artistico Alessio Vlad , ad organizzare l’attesissima 69esima edizione del “Ravello Festival”. La principale kermesse della Costiera Amalfitana che ogni anno attira artisti provenienti da tutto il mondo e richiama l’attenzione di migliaia di turisti. All’interno del nuovo Cda di Fondazione Ravello anche il notaio napoletano Diomede Falconio .

Come da statuto le nomine sono state concordate tra la Regione Campania, il Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino , e il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese . Con lo stesso provvedimento, l’avvocato Lorenzo Lentini è stato individuato quale presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione e sono stati individuati gli ulteriori due componenti di nomina regionale nell’avvocato Almerina Bove , vicecapo di gabinetto del presidente, e in Valerio Pescatore .