Finalmente riaperto il Lido Positano! Finalmente, dopo i vari lockdown, le misure anti Covid si stanno allentando e, nella perla della Costiera Amalfitana, uno dei Paesi più famosi proprio per il mare, è tornato fruibile a partire da oggi, sabato 12 giugno 2021, il Lido Positano.

Attrezzato in maniera funzionale ed in modo tale da garantire tutte quelle che sono le norme di limitazione del contagio da Coronavirus, con norme simili a quelle prese per lo scorso anno, i residenti possono tornare ad usufruire di quello spazio allestito per loro e riservato loro da diversi anni.