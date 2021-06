Euro 2020: a Copenhagen,Croazia-Spagna 3-5

La Spagna batte 5-3 la Croazia e vola ai quarti di finale di Euro 2020. Partita folle a Copenaghen: croati avanti con un autogol di Pedri su papera di Simon, ma ribaltati dalle reti di Sarabia, Azpilicueta e Torres. Orsic e Pasalic mandano la sfida ai supplementari in un finale incredibile, ma Morata e Oyarzabal regalano il successo a Luis Enrique. Ora gli iberici affronteranno la vincente di Francia-Svizzera.

Marcatori: 20′ aut. Pedri (S), 38′ Sarabia (S), 12′ st Azpilicueta (S), 32′ st Ferran Torres (S), 40′ st Orsic (C), 45’+2 st Pasalic (C), 10′ pts Morata (S), 13′ pts Oyarzabal (S)

Ammoniti: Brozovic (C), Caleta-Car (C)